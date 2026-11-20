La deuda de 5.000 millones y la falta de insumos obligan al Hospital Alma Máter de Caldas a reducir capacidades mientras otros hospitales de Antioquia colapsan por la saturación de pacientes.

El Hospital Alma Máter de Caldas enfrenta una parálisis significativa de sus servicios médicos debido a una grave crisis financiera que ha dejado pisos enteros vacíos, quirófanos cerrados y la suspensión de tratamientos oncológicos y ambulatorios. Mientras otros centros de salud en Antioquia desbordan su capacidad de atención, esta institución mantiene una capacidad operativa reducida, evidenciada por la falta de medicamentos, insumos básicos y hasta alimentos para los pacientes hospitalizados.

Paralización de quirófanos y UCI

El director del hospital, Jaime Alonso Restrepo, documentó al llegar a la dirección una situación crítica con más de 100 camas cerradas y 11 unidades de cuidados intensivos (UCI) fuera de servicio. La sala de tratamiento oncológico ambulatorio se describe como un entorno desolado, y la pediatría y la unidad renal se encuentran desocupadas. En el área de cirugía, solo se permiten procedimientos vitales de urgencia, con una reducción de casi el 50% en el volumen total de operaciones programadas y ambulatorias.

La coordinadora de enfermería, Lina María Franco, señaló que la disminución en cirugías ha afectado directamente la UCI, donde la ocupación ronda el 33% o 35% de su capacidad total. La unidad tiene el personal completo y la infraestructura para atender entre 42 y 43 pacientes, pero la parada de cirugías cardiovasculares impide el flujo normal de casos postoperatorios que llenan estas camas.

Crisis alimentaria y salarial

La situación se agudizó cuando la empresa proveedora de alimentación suspendió sus operaciones debido a una deuda de $5.000 millones del hospital. El equipo médico se enfrentó a la mañana del 6:00 a.m. sin recursos para los pacientes, logrando apenas pan con aromática para el desayuno. El almuerzo se retrasó hasta las 3:00 o 4:00 p.m., y la cena hasta las 9:00 p.m., resolviéndose con donaciones de emergencia.

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Solidaridad y condiciones laborales

Actualmente, el hospital sobrevive gracias a la intervención de la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco), la Fundación Saciar, la Fundación Banco Arquidiocesano, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia y CFS Solutions. Se distribuyen entre 300 y 350 dietas diarias, solo en tres comidas principales, mientras personal de apoyo, enfermería y talento humano reparten la comida. Además, la mayoría de los trabajadores acumula tres meses de salario sin pagar, prima del primer semestre impagada y cinco meses de atraso en aportes de seguridad social.

Desplazamiento de pacientes a otros centros

Ante la imposibilidad de atender, el Hospital Alma Máter solo recibe urgencias de triaje 1 y 2. El resto de los pacientes son remitidos a otras instituciones, generando una saturación extrema en hospitales como el San Vicente Fundación, que reporta un nivel de ocupación del 268%. Esta transferencia de carga ha colapsado la red de salud regional, obligando a otros centros a soportar pacientes que normalmente serían atendidos en el Alma Máter.

Solución propuesta y consecuencias humanas

El director Jaime Alonso Restrepo sostiene que la salida viable es un plan de salvamento nacional donde aseguradoras como Nueva EPS y Savia Salud compren la cartera del hospital. Calcularon que recibir la mitad de los $140.000 millones en conciliación permitiría pagar salarios, comprar insumos y reanudar la facturación. Mientras tanto, la crisis ha provocado 552 renuncias de profesionales de la salud y el abandono de servicios básicos como la vigilancia y el call center, dejando al hospital como un tema humanitario urgente.