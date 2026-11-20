Hospital Alma Máter en crisis financiera suspende servicios
La deuda de 5.000 millones y la falta de insumos obligan al Hospital Alma Máter de Caldas a reducir capacidades mientras otros hospitales de Antioquia colapsan por la saturación de pacientes.
El Hospital Alma Máter de Caldas enfrenta una parálisis significativa de sus servicios médicos debido a una grave crisis financiera que ha dejado pisos enteros vacíos, quirófanos cerrados y la suspensión de tratamientos oncológicos y ambulatorios. Mientras otros centros de salud en Antioquia desbordan su capacidad de atención, esta institución mantiene una capacidad operativa reducida, evidenciada por la falta de medicamentos, insumos básicos y hasta alimentos para los pacientes hospitalizados.
Paralización de quirófanos y UCI
El director del hospital, Jaime Alonso Restrepo, documentó al llegar a la dirección una situación crítica con más de 100 camas cerradas y 11 unidades de cuidados intensivos (UCI) fuera de servicio. La sala de tratamiento oncológico ambulatorio se describe como un entorno desolado, y la pediatría y la unidad renal se encuentran desocupadas. En el área de cirugía, solo se permiten procedimientos vitales de urgencia, con una reducción de casi el 50% en el volumen total de operaciones programadas y ambulatorias.Also readHospital Regional del Magdalena Medio reporta sobreocupación del 164 % en el área de urgenciasImpacto en la unidad de cuidados intensivos
La coordinadora de enfermería, Lina María Franco, señaló que la disminución en cirugías ha afectado directamente la UCI, donde la ocupación ronda el 33% o 35% de su capacidad total. La unidad tiene el personal completo y la infraestructura para atender entre 42 y 43 pacientes, pero la parada de cirugías cardiovasculares impide el flujo normal de casos postoperatorios que llenan estas camas.
Crisis alimentaria y salarial
La situación se agudizó cuando la empresa proveedora de alimentación suspendió sus operaciones debido a una deuda de $5.000 millones del hospital. El equipo médico se enfrentó a la mañana del 6:00 a.m. sin recursos para los pacientes, logrando apenas pan con aromática para el desayuno. El almuerzo se retrasó hasta las 3:00 o 4:00 p.m., y la cena hasta las 9:00 p.m., resolviéndose con donaciones de emergencia.
Actualmente, el hospital sobrevive gracias a la intervención de la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco), la Fundación Saciar, la Fundación Banco Arquidiocesano, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia y CFS Solutions. Se distribuyen entre 300 y 350 dietas diarias, solo en tres comidas principales, mientras personal de apoyo, enfermería y talento humano reparten la comida. Además, la mayoría de los trabajadores acumula tres meses de salario sin pagar, prima del primer semestre impagada y cinco meses de atraso en aportes de seguridad social.
Desplazamiento de pacientes a otros centros
Ante la imposibilidad de atender, el Hospital Alma Máter solo recibe urgencias de triaje 1 y 2. El resto de los pacientes son remitidos a otras instituciones, generando una saturación extrema en hospitales como el San Vicente Fundación, que reporta un nivel de ocupación del 268%. Esta transferencia de carga ha colapsado la red de salud regional, obligando a otros centros a soportar pacientes que normalmente serían atendidos en el Alma Máter.Solución propuesta y consecuencias humanas
El director Jaime Alonso Restrepo sostiene que la salida viable es un plan de salvamento nacional donde aseguradoras como Nueva EPS y Savia Salud compren la cartera del hospital. Calcularon que recibir la mitad de los $140.000 millones en conciliación permitiría pagar salarios, comprar insumos y reanudar la facturación. Mientras tanto, la crisis ha provocado 552 renuncias de profesionales de la salud y el abandono de servicios básicos como la vigilancia y el call center, dejando al hospital como un tema humanitario urgente.
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