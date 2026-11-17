La Superintendencia de Salud inspecciona el Alma Mater por falta de alimentos y pago a proveedores. El hospital adeuda 455.000 millones a las EPS, afectando 110 camas y 5 quirófanos.

El Hospital Alma Mater de la Universidad de Antioquia atraviesa una profunda crisis financiera que ha derivado en la imposibilidad de cubrir servicios básicos para sus pacientes. Este martes, la Superintendencia Nacional de Salud emprendió una visita de inspección y vigilancia ante la revelación de que la institución no contaba con fondos para pagar el servicio de alimentación hospitalaria.

Los balances financieros más recientes presentados por el hospital detallan una deuda acumulada con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que supera los $455.000 millones. Más de la mitad de este pasivo, representando más del 50% del total, está clasificada como deuda de difícil recaudo, lo que evidencia la severidad del desequilibrio económico de la entidad.

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Detalles Críticos de la Inspección Supervisal

La situación operativa se ha deteriorado significativamente durante este mes de noviembre. De un total de $28.000 millones cobrados a las aseguradoras por servicios de salud, principalmente a Savia Salud y la Nueva EPS, únicamente se han recibido giros por valor de $5.000 millones. Esta cifra ilustra la disparidad entre la facturación emitida y los recursos reales ingresados al sistema.

En el último año, el Alma Mater ha solicitado infructuosamente el pago de al menos $160.000 millones. La falta de liquidez ha provocado que los pacientes internados dejen de recibir alimentos, ya que la institución no ha podido honrar el contrato correspondiente a este servicio esencial, obligando a buscar soluciones de emergencia.

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Posiciones de las Autoridades y Entidades Afectadas

La crisis laboral también ha agravado el panorama clínico. En los últimos meses, el hospital ha enfrentado la renuncia de por lo menos 552 profesionales de la salud. Esta fuga de talento humano ha obligado a la suspensión de 110 camas de hospitalización, cinco quirófanos y 11 camas de unidad de cuidados intensivos (UCI).

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia, afirmó que celebran la intervención de la Supersalud. La entidad gubernamental ha monitoreado de cerca la prestación de servicios y se compromete a acompañar el proceso para garantizar que los usuarios atendidos en el Alma Mater no corran riesgos.

Impacto Real y Pasos Siguientes del Sistema

Para subsistir actualmente, el hospital depende de la ayuda de entidades caritativas como la Asociación de Bancos de Alimentos (Abaco), la Fundación Saciar, la Fundación Banco Arquidiocesano, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia y CFS Solutions. Esta red de apoyo ha sido insuficiente para mantener la normalidad del servicio.

Dado que aproximadamente el 40% de los servicios del Alma Mater corresponden a pacientes afiliados a Savia Salud, Coosalud y Nueva EPS, la institución ha exigido una solución estructural. Ha solicitado a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia que presionen a estas aseguradoras, especialmente a Savia Salud, para priorizar los pagos pendientes y aliviar la carga operativa.