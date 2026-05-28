Hospital Internacional de Colombia reduce consumo energético con 932 paneles solares

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) implementó un sistema de 932 paneles solares que reducirá más del 10% de su consumo energético y evitará la emisión de 168 toneladas de CO₂ al año, equivalente a la siembra de 8.400 árboles.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental con la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de energía solar que transformará su infraestructura energética.

La iniciativa, que consta de 932 paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, tiene como objetivo principal reducir en más del 10 % el consumo energético del hospital y evitar la emisión de 168 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. Esta cantidad de CO₂ evitado equivale aproximadamente a la siembra de 8.400 árboles, lo que representa un impacto ecológico considerable para la región.

El sistema de paneles, cada uno con una capacidad de 710 vatios, alcanza una potencia instalada total de 661 kilovatios pico, lo que garantiza un suministro constante de electricidad limpia durante las horas de luz solar. La energía generada por estos paneles se integra directamente a la red interna del hospital y se utiliza en tiempo real para cubrir parte de las demandas energéticas diarias, medidas en kilovatios hora.

Este enfoque no solo reduce la dependencia de fuentes convencionales, sino que también optimiza los costos operativos a largo plazo. Miler Fernando Gutiérrez, jefe de Ingeniería Clínica y Hospitalaria del HIC, destacó que desde las etapas de diseño y construcción del hospital se han incorporado estrategias de eficiencia energética y sostenibilidad. Este proyecto refuerza ese compromiso institucional con una infraestructura hospitalaria más responsable con el medio ambiente.

Además de los paneles solares, el hospital ha implementado otras medidas de ahorro que ya han logrado una reducción del 9 % en el consumo de energía proveniente de la red eléctrica. Con la entrada en funcionamiento de los paneles, el ahorro total se incrementará al 20 %, un logro notable para una institución de salud.

El HIC enfatiza que esta inversión en energías limpias es parte de una estrategia más amplia para transformar su infraestructura energética y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La adopción de tecnología solar no solo beneficia al hospital en términos económicos y ambientales, sino que también sirve como ejemplo para otras entidades de salud en Colombia y América Latina.

El proyecto demuestra que es posible combinar la alta demanda energética de un centro hospitalario con fuentes renovables, sin comprometer la calidad del servicio. Además, el hospital planea monitorear continuamente el desempeño del sistema para optimizar su eficiencia y explorar futuras expansiones. Con esta iniciativa, el HIC se posiciona como líder en sostenibilidad dentro del sector salud, mostrando un camino viable hacia la descarbonización de la infraestructura hospitalaria.

La comunidad médica y ambientalista sigue de cerca estos avances, esperando que se repliquen en otras instituciones





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