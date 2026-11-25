El Hospital La María reportó 887 casos de enfermedades gastrointestinales en Puerto Berrío desde el 20 de octubre, lo que ha generado alertas sanitarias y exhortaciones a mantener medidas de higiene e hidratación adecuadas.

El Hospital La María ha atendido a 887 personas con cuadros gastrointestinales en el municipio de Puerto Berrío desde el 20 de octubre. Esta cifra, que afecta predominantemente a adultos mayores de 18 años, ha generado una alerta sanitaria significativa en el Magdalena Medio antioqueño y ha concentrado la atención de las autoridades locales.

Aumento de Casos Gastrointestinales en Puerto Berrío

La entidad asumió la operación del hospital local César Uribe Piedrahita el 20 de octubre, lo que coincidió con el incremento sustancial en la demanda de servicios médicos por estas afecciones. Las autoridades de salud han solicitado a la población que acuda oportunamente a los centros médicos si presentan síntomas graves, mientras se investigan las posibles causas del brote.

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Protocolos de Hidratación y Señales de Alarma

Para los pacientes con manifestaciones leves, el Hospital La María y la Secretaría de Salud recomiendan guardar reposo y mantener una hidratación constante mediante suero oral. Este debe tomarse en pequeños sorbos frecuentes para prevenir la deshidratación, complicación principal de estos cuadros. Se deben acudir a urgencias ante síntomas como boca reseca, ojos hundidos, sed intensa, orina escasa, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso o sangre en heces.

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Recomendaciones de Higiene y Fin de la Automedicación

Las autoridades enfatizan hervir el agua, lavarse las manos con jabón y desinfectar alimentos como medidas preventivas. Asimismo, advierten sobre los riesgos de la automedicación, especialmente el uso no prescrito de antibióticos o antidiarreicos. Se insta a consultar con un profesional de la salud para recibir un tratamiento adecuado y seguro ante cualquier síntoma.

Cambio de Gestión Hospitalaria y Contexto Administrativo

El Hospital La María asumiió la administración del centro mediante un convenio inicial de cuatro años con la Alcaldía, tras problemas financieros e inspecciones de la Secretaría de Salud de Antioquia que revelaron fallos en la gestión de Fismedic. La nueva administración priorizó urgencias y consulta externa mientras se regulariza la infraestructura, medicamentos y habilitaciones de servicios.