El Hospital La María reportó 887 casos de gastroenteritis en Puerto Berrío desde el 20 de octubre. Autoridades sanitarias exigen medidas de higiene para evitar colapso.

El Hospital La María, encargado de operar la prestación de salud en Puerto Berrío, Antioquia, ha atendido 887 pacientes diagnosticados con afecciones gastrointestinales desde el 20 de octubre. Esta cifra eleva la preocupación en el Magdalena Medio antioqueño ante la demanda sostenida de servicios médicos y la amenaza de saturación en las urgencias del municipio.

Cifras Críticas del Brote Gastrointestinal

La institución ha procesado casi 900 casos de gastroenteritis en poco más de un mes, concentrando la mayoría de las atenciones en personas mayores de 18 años. Las autoridades de salud han activado alertas sanitarias para gestionar este volumen de pacientes y prevenir un colapso del sistema local de atención médica.

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Protocolos de Higiene y Prevención

La Secretaría de Salud y el centro asistencial instan a la comunidad a hervir el agua, lavarse las manos con frecuencia y desinfectar alimentos. Estas medidas son fundamentales para cortar la propagación de infecciones y proteger la infraestructura hospitalaria local.

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Señales de Alarma y Deshidratación

Los profesionales sanitarios destacan la boca seca, los ojos hundidos, la sed intensa y la reducción de orina como indicadores urgentes. Ante la presencia de vómitos persistentes, sangre en las heces o dolor abdominal continuo, se debe acudir inmediatamente a urgencias.

Restricciones al Uso de Medicamentos

Se advierte estrictamente contra la automedicación, especialmente el uso no prescrito de antibióticos o fármacos antidiarreicos. La institución recomienda mantener reposo y utilizar suero oral en sorbos frecuentes para evitar complicaciones graves.