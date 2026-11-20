El Hospital Neurológico de Colombia denunció el robo de siete productos farmacéuticos clave. Advierten sobre riesgos graves y piden no adquirirlos ilegalmente.

El Hospital Neurológico de Colombia emitió una alerta oficial sobre el hurto de medicamentos y medios de contraste que fueron sustraídos durante su transporte. Este incidente comprometió productos esenciales para la atención clínica especializada, generando un riesgo significativo para la salud pública si estos insumos caen en manos inadecuadas.

Detalles del hurto entre Medellín y Apartadó

La institución confirmó que el robo se registró específicamente el miércoles 18 de noviembre. Los productos eran trasladados desde la sede principal en Medellín hacia la subregión de Urabá, con destino a la sede de Apartadó. El transporte de estos insumos de alta complejidad fue interrumpido por el delito, lo que impidió su entrega a los pacientes que dependían de ellos.

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El Hospital Neurológico de Colombia publicó una lista detallada con los lotes exactos de los siete productos afectados. Esta transparencia busca identificar rápidamente cualquier intento de comercialización ilegal. La institución subrayó que la pérdida de la cadena de custodia transforma estos materiales en amenazas potenciales, independientemente de su origen real.

Riesgos de la manipulación sin supervisión médica

Los productos sustraídos incluyen iopromida (Ultravist) y gadobutrol (Gadovist), sustancias críticas utilizadas en estudios de imágenes diagnósticas. Asimismo, se perdió adrenalina, atropina y lidocaína, medicamentos de manejo hospitalario estricto. Su almacenamiento requiere condiciones técnicas muy específicas que pueden verse comprometidas durante el transporte o la custodia ilegal.

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El uso de estos fármacos sin supervisión médica representa un alto riesgo para la vida y la integridad de las personas. La manipulación inadecuada puede alterar la estabilidad química del producto, generando efectos adversos graves o irreversibles en los pacientes. Por ello, la entidad advierte que la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida que depende de evitar el mercado informal.

Llamado a reportar ofertas irregulares a autoridades

La institución exigió a la ciudadanía no adquirir estos productos por fuera de los canales oficiales y autorizados. Si se identifica cualquier oferta o comercialización irregular de los lotes descritos, se debe reportar de inmediato. Los ciudadanos tienen la vía directa para contactar a la Policía Nacional, al INVIMA o a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para denunciar cualquier actividad sospechosa.

El Hospital Neurológico de Colombia, especializado en neurociencias con sede en el centro de Medellín, ofrece servicios de neurología, neurocirugía, urgencias y unidades de cuidado intensivo. Desde la subregión de Urabá, la institución trabaja para acercar la atención especializada a la población local. La prevención de riesgos asociados al uso indebido de medicamentos es prioritaria para mantener la confianza en el sistema de salud regional.