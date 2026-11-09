Hospital San Andrés enfrenta crisis por pagos EBS de la gestión Petro

El Hospital Departamental de San Andrés no cuenta con fondos suficientes para saldar deudas de los Equipos Básicos de Salud (EBS) de la era Petro. Marjorie Englehard, interventora de la ESE, revela la situación financiera y la inexistencia de liquidez para atender a contratistas. La revisión auditora busca esclarecer el uso de recursos antes de cualquier desembolso.

El Hospital Departamental de San Andrés enfrenta una grave restricción liquida para honrar sus compromisos económicos con los contratistas de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La institución, una empresa social del Estado (E.S.E.), carece de los recursos financieros necesarios en sus cuentas para cubrir las deudas pendientes con proveedores y profesionales de la salud.

Esta situación crítica fue confirmada por la agente especial interventora, Marjorie Englehard Archbold, quien detalló que los fondos destinados a esta iniciativa de salud pública no se encuentran disponibles en la magnitud requerida. La ausencia de liquidez impide el pago a quienes prestaron servicios bajo el esquema implementado durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026).

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Revisión financiera de las deudas EBS

Marjorie Englehard Archbold reveló que la detección de este déficit financiero se produjo durante una auditoría administrativa y contable iniciada por la actual administración. Los compromisos económicos objeto de verización corresponden exclusivamente a hechos anteriores al inicio de la intervención del centro asistencial. La funcionaria aclaró que estas obligaciones no fueron generadas durante su gestión actual, pero se comprometió a acompañar el proceso legal para buscar alternativas de resolución.

La interventora fue nombrada por la Superintendencia de Salud el pasado 16 de octubre de 2026. Desde entonces, ha liderado evaluaciones exhaustivas para determinar cuánto dinero recibió el hospital, cómo fueron gastados los recursos y qué montos exactos permanecen pendientes. La institución está contrastando los recursos contemplados en las resoluciones ministeriales con las asignaciones reales y las obligaciones adquiridas frente a los contratistas.

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Posiciones del Gobierno y la Adres

La situación ha sido notificada formalmente a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud, entidad responsable de canalizar los recursos para el funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud. El objetivo de la comunicación es determinar los procedimientos normativos que deben seguirse para atender el caso. La estrategia EBS fue reglamentada por el Gobierno Petro a finales de 2022 mediante dos resoluciones que establecieron sus lineamientos operativos y de financiación.

Según el Ministerio, cada equipo básico tenía un costo mensual de $51'738.430. Estos equipos, conformados por ocho personas como auxiliares de enfermería, psicólogos, médicos y nutricionistas, se financiaban con recursos de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres) y del Presupuesto General de la Nación. El costo total mensual de los ocho integrantes alcanzaba los $34,4 millones, sumado a $10,5 millones para transporte y $6,7 millones en gastos de operación.

Mesa de trabajo para esclarecer cuentas

La E.S.E. anunció la realización de una mesa de trabajo programada para el 9 de noviembre en las instalaciones del Hospital Departamental de San Andrés. Esta reunión contará con la participación de las coordinadoras del programa y su finalidad es revisar el estado detallado de las cuentas. Se busca establecer una estrategia conjunta para avanzar en la solución de los pendientes financieros con los proveedores.

La interventora estableció una postura firme: no se realizarán pagos sin comprobar la existencia previa de los fondos necesarios. Se considera indispensable esclarecer el destino exacto de los recursos asignados y determinar cómo pueden solventarse las obligaciones dentro del marco legal vigente. Este proceso de investigación continúa mientras se examinan las cuentas presentadas por los contratistas.

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Impacto fiscal y cobertura limitada

Esta crisis de pagos se suma a las dificultades generales que presenta el hospital para la prestación de algunos servicios médicos. Además, la Contraloría identificó recientemente posibles limitaciones en la cobertura del programa y dificultades para verificar el uso correcto de los recursos. Se ha reportado que los equipos aprobados habrían llegado a menos del 40% de la población estimada entre diciembre de 2022 y junio de 2026.

Los Equipos Básicos de Salud son unidades de atención extramural diseñadas para la prevención y promoción de la salud. Su funcionamiento contempla un enfoque diferencial, intercultural, poblacional y territorial en los territorios asignados. Sin embargo, la falta de liquidez en el Hospital Departamental de San Andrés pone en riesgo la sostenibilidad de estas deudas históricas y afecta la confianza en la gestión pública de la salud regional.