Hospital San Juan de Dios niega vínculo con Deicy Jiménez y expresidente Petro

El Hospital San Juan de Dios clarifica que la hoja de vida de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, presentada el 27 de julio de 2026, no generó nombramiento alguno, desmintiendo vínculos laborales con el expresidente Petro.

El Hospital San Juan de Dios ha emitido un comunicado oficial aclarando su posición frente a las recientes controversias que involucran al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Alejandra Jiménez Ramírez. La institución médica confirma que recibió el currículum vitae de Jiménez el 27 de julio de 2026 para la vacante de auxiliar administrativo. A pesar de la recepción del documento, la entidad destaca que no se prosiguió con las etapas subsiguientes del proceso de selección de carácter provisional.

Desmienten contratación y posesión en el cargo

El Hospital San Juan de Dios enfatiza que, debido a la interrupción del proceso en etapas iniciales, nunca se produjo un nombramiento formal ni una posesión efectiva en el cargo. La comunicación institucional busca disipar cualquier especulación sobre una relación laboral vigente entre la organización y la joven, quien ha sido figura central en un escándalo mediático de gran magnitud. La entidad se mantiene firme en que no existió ninguna vinculación administrativa o laboral posterior a la recepción de la hoja de vida.

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Contexto del escándalo y declaraciones de Jiménez

Este anuncio surge en medio de una tormenta de publicidad tras la difusión de un video y declaraciones por parte de Jiménez en su cuenta de Instagram. En el material, la joven afirma haber tenido un encuentro íntimo con Petro, publicándolo como prueba de su veracidad. Jiménez expresó su confianza en que la justicia proteja a su familia y a sí misma, señalando explícitamente a Petro como responsable en caso de que ocurriera algún incidente. Este contexto mediático ha puesto bajo el escrutinio público a instituciones cercanas al expresidente.

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Alegaciones sobre contratos estatales y red de mujeres

Según el relato de Jiménez a la revista Semana, el conocimiento con Petro ocurrió en 2019, cuando él ocupaba el cargo de senador, a través de una página para adultos. La joven asegura que tras un primer encuentro, comenzó a recibir contratos del Estado, los cuales atribuye a la influencia del entonces mandatario. Jiménez describe estos contratos como una supuesta contraprestación por favores sexuales y menciona la existencia de una red conformada entre 30 y 40 mujeres jóvenes.

Impacto institucional y próximos pasos legales

La clarificación del Hospital San Juan de Dios es fundamental para delimitar la responsabilidad institucional frente a las acusaciones personales. Mientras las autoridades evalúan las denuncias de Jiménez, incluyendo alegatos sobre el suministro de cocaína y el uso de fondos públicos, la institución médica protege su integridad operativa. Los próximos pasos dependerán de las investigaciones judiciales que se inicien, manteniendo al Hospital como una entidad externa a las dinámicas privadas descritas por la denunciante.