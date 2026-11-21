El Hospital San Juan de Dios en Armenia mantiene la alerta roja hospitalaria tras el terremoto del 10 de agosto. La resolución de Antonio José Jaramillo Román prioriza la vida ante la alta ocupación y daños estructurales en el Quindío.

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, ubicado en la ciudad de Armenia, ha confirmado oficialmente la vigencia de la alerta roja hospitalaria. Esta decisión crítica responde a la delicada situación de sobreocupación que presenta la red de servicios de salud en el departamento, una problemática agravada por los efectos residuales del terremoto de magnitud 7,4 que azotó la región.

Ratificación de la Alerta Roja Hospitalaria

La resolución que formaliza esta medida fue firmada el 13 de noviembre por Antonio José Jaramillo Román, gerente encargado de la institución. El documento oficial establece que la alerta se mantiene porque subsisten las condiciones derivadas del sismo, el cual ocurrió el 10 de agosto. Esta declaración no toma por sorpresa a los usuarios, dado que la Secretaría de Salud Departamental ya había emitido una circular declarando la alerta para todo el territorio desde las 6:00 p. m. del 10 de agosto.

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Cinco días antes de la ratificación formal, el 13 de noviembre, la institución ya había elevado el nivel de emergencia a alerta naranja debido a la alta ocupación en las instalaciones. El Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres del San Juan de Dios se reunió el 11 de noviembre para analizar la situación y determinó que era necesario ratificar la medida de alerta roja dentro de la institución para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal.

Estrategias para Descongestionar las Instalaciones

La nueva resolución ordena activar el Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Entre las medidas clave se incluye la reprogramación de procedimientos electivos no prioritarios, una estrategia que inicialmente se adoptó tres meses después del terremoto. El objetivo es liberar camas y ampliar la capacidad de atención disponible para los casos de mayor urgencia.

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El hospital ha implementado un protocolo estricto para dar de alta a los pacientes cuyas condiciones clínicas lo permitan o trasladar a servicios de menor complejidad a quienes puedan ser atendidos adecuadamente en otras instituciones. Asimismo, se ha habilitado áreas de expansión para intentar aliviar la presión sobre los espacios existentes y mejorar el flujo de atención.

La atención médica en el San Juan de Dios será priorizada estrictamente de acuerdo con los criterios del triaje y la gravedad clínica de cada paciente. Este enfoque asegura que los recursos limitados se dirijan hacia aquellos con mayores necesidades médicas urgentes, minimizando el riesgo de colapso total del sistema asistencial en momentos de crisis.

Impacto del Terremoto en la Capacidad Operativa

David Fernando Mora Andrade, líder de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del hospital, explicó en entrevista con Caracol Radio que la medida obedece a los daños estructurales, funcionales, administrativos y operativos que dejó el terremoto en las instalaciones. La disminución de la capacidad operativa y asistencial ha obligado a tomar estas drásticas medidas de contención.

Ante la emergencia, el hospital debe verificar de inmediato la seguridad estructural y no estructural de sus instalaciones. Si se detectan riesgos, se adoptarán medidas de aislamiento, evacuación o reubicación inmediata. Estos hallazgos deberán reportarse al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), que coordinará la red departamental para gestionar los flujos de pacientes.

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La resolución también establece que el hospital debe reforzar el talento humano en áreas críticas como urgencias, hospitalización, cirugía y unidades de cuidados intensivos. Es fundamental garantizar la disponibilidad de medicamentos y elementos esenciales como oxígeno, sangre y agua potable para sostener la operación bajo estas condiciones restrictivas.

Próximos Pasos y Vigencia de la Medida

El objetivo final de estas medidas es priorizar la vida y evitar el colapso del sistema de salud. La alerta roja permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones derivadas del sismo. La resolución indica que la situación podrá ser modificada, prorrogada o levantada según la evolución de la emergencia y la capacidad de respuesta de la red hospitalaria en el Quindío.

Los usuarios del hospital son instados a comprender que estas restricciones buscan proteger la integridad de la población ante una situación de vulnerabilidad institucional. La administración mantiene un monitoreo constante para ajustar las estrategias según la demanda real y la disponibilidad de recursos disponibles en el corto plazo.