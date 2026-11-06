Hospital San Rafael Itagüí Urgencias Ocupación 200 Por Ciento Nov 5

El Hospital San Rafael de Itagüí reporta ocupación del 200 por ciento en Urgencias este 5 de noviembre. La ESE solicita uso responsable para no colapsar la atención crítica en el sur del Valle de Aburrá.

El Hospital San Rafael de Itagüí declaró una situación crítica en su servicio de Urgencias, reportando un nivel de ocupación del 200 por ciento este miércoles 5 de noviembre. Esta cifra indica que la entidad está atendiendo el doble de pacientes respecto a su capacidad instalada, generando una presión extrema sobre el personal médico y de enfermería, así como tiempos de espera prolongados para la ciudadanía.

Crisis Operativa En Servicio Médico

La Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Rafael de Itagüí emitió un comunicado oficial el 5 de noviembre para alertar a la comunidad sobre esta saturación histórica. El establecimiento, ubicado en la carrera 51 A número 45-51 del municipio antioqueño, sirve como referencia principal de salud para los habitantes de Itagüí y del suroeste del Valle de Aburrá. La institución confirmó que esta demanda excede ampliamente los recursos disponibles, lo que compromete la eficiencia del sistema de atención rápida.

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Protocolo De Clasificación Y Triage

Las verdaderas emergencias médicas continuarán siendo atendidas estrictamente bajo el protocolo de clasificación de triage establecido por la normativa sanitaria. Este proceso prioriza a los pacientes con compromiso vital inminente o lesiones que pongan en riesgo su vida, asegurando que la atención llegue primero a quienes más lo necesitan. El hospital recordó que este método clasifica la complejidad clínica de cada caso para optimizar los recursos humanos y físicos disponibles en las salas de emergencia.

Llamado A La Comunidad Y Uso Responsable

La ESE realizó un llamado urgente a la comunidad para que utilice los servicios de Urgencias únicamente cuando exista una condición de salud que realmente requiera intervención inmediata. Se instruyó a los ciudadanos que no presenten síntomas de gravedad para que no acudan a este centro, evitando así saturar aún más los espacios físicos. La entidad enfatizó que el uso responsable de estos servicios es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger la salud colectiva y garantizar la atención oportuna de los casos críticos.

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Alternativas De Atención Y Cita Médica

Para situaciones de salud que no constituyen una urgencia vital, el Hospital San Rafael de Itagüí recomendó a la población comunicarse directamente con su Entidad Promotora de Salud (EPS). Los usuarios deben solicitar una cita de medicina general o acudir a los servicios de consulta externa correspondientes, siguiendo la red de atención primaria disponible. Esta medida busca descongestionar el servicio de emergencias para que los profesionales puedan enfocarse exclusivamente en los pacientes en estado crítico.

Contexto Regional Y Crisis Asistencial

La situación en Itagüí refleja una tendencia más amplia de tensión asistencial en la región, con la Clínica Bolivariana de Medellín reportando una ocupación del 253 por ciento en su servicio de obstetricia desde días anteriores. Además, el Hospital Alma Máter de Antioquia enfrenta una grave crisis financiera con deudas que suman 455.000 millones de pesos, lo que amenaza la sostenibilidad de sus servicios. Las autoridades sanitarias insisten en que los puntos de atención primaria y las consultas externas son la vía correcta para evitar el colapso de los hospitales públicos del Valle de Aburrá.