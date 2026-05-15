Hospital universitario de Antioquia faces crisis due to lack of payments and debts.

The hospital is forced to close 100 beds due to the lack of payments from certain EPS. Specialists from 24 areas have announced the suspension of services as the situation has worsened.

Hay cierre de 100 camas de hospitalización y directivos de la entidad responsabilizan a Savia Salud y Nueva EPS que no les han girado los recursos por $162.000 millones.especialistas de 24 áreas anuncian la suspensión de servicios ambulatorios por la falta de pagos.

El hospital universitario de la Universidad de Antioquia enfrenta una grave crisis financiera tras el anuncio de un grupo de profesionales de la salud. Algunas EPS tienen deudas por 162.000 millones y el hospital debe a proveedores, empleados y otros por 330.000 millones. El alcalde de Medellín pide una auditoría forense a Savia Salud y los especialistas se dividen en continuar o suspender labores





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