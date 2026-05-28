Hospital Universitario del Caribe asegura que José Antonio Pomares tenía orden de salida

El Hospital Universitario del Caribe aseguró que el hombre tenía orden de salida desde el 15 de mayo. Aún es buscado por sus familiares.

El Hospital Universitario del Caribe aseguró que el hombre tenía orden de salida desde el 15 de mayo. Aún es buscado por sus familiares. Luego de conocerse la denuncia por la desaparición del señor José Antonio Pomares Díaz, de 47 años, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) entregó su versión sobre lo ocurrido con el paciente, quien permaneció hospitalizado en ese centro asistencial de Cartagena y fue visto por última vez el pasado 25 de mayo.

Mónica Jinete, coordinadora del Hospital Universitario del Caribe, explicó que Pomares ingresó al HUC el pasado 28 de abril, a las 9:42 de la noche, acompañado por una familiar identificada como Ketty Díaz, de 49 años. Según indicó la funcionaria, durante su permanencia en el centro médico, el paciente recibió atención por parte de dos especialidades médicas mientras permaneció hospitalizado.

De acuerdo con la versión entregada por el Hospital Universitario del Caribe, el pasado 7 de mayo se le habría informado a la familia de José Antonio Pomares Díaz sobre la necesidad de firmar una autorización para practicarle una biopsia ordenada por el especialista en otorrinolaringología. No obstante, según explicó la coordinadora del centro asistencial, los familiares no se acercaron a realizar el trámite requerido para el procedimiento médico.

'Al no contar con la autorización para el procedimiento, el especialista determinó que el paciente podía continuar el tratamiento de manera ambulatoria', señaló Mónica Jinete, coordinadora del Hospital Universitario del Caribe. Hospital asegura que José Antonio Pomares tenía alta médica La funcionaria también indicó que, tras emitirse la orden de salida el pasado 15 de mayo, desde el área de trabajo social del hospital intentaron comunicarse con los familiares de José Antonio Pomares Díaz para que acudieran por el paciente.

Sin embargo, según afirmó, ninguna persona llegó al centro asistencial. De acuerdo con la funcionaria, el hombre permaneció varios días más dentro de las instalaciones del Hospital Universitario del Caribe pese a contar con el alta médica, mientras esperaba que algún familiar fuera por él.

'El servicio de urgencias del hospital se encuentra colapsado; aun así, el paciente podía valerse por sí mismo. Nosotros no podemos retener a ningún paciente que quiera irse', señaló Mónica Jinete. Según la versión entregada por el HUC, el pasado 25 de mayo José Antonio salió solo del centro asistencial con la orden de alta emitida días antes. La coordinadora agregó que los familiares se acercaron al hospital únicamente hasta el mismo 25 de mayo.

Asimismo, aseguró que hasta el momento funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no han llegado al lugar para adelantar diligencias relacionadas con el caso. Entretanto, la familia continúa buscando información sobre el paradero de José Antonio Pomares Díaz y piden apoyo ciudadano para lograr encontrarlo. Si usted lo ha visto o sabe algo sobre su paradero, llame ya a la línea 122 del CTI de la Fiscalía o a los números 3183608947, 3167429971 y 3174282862





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