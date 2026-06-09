Hospital Universitario Mayor Méderi realiza por primera vez en Colombia doble deprivación venosa hepática para tratar tumores hepáticos avanzados

El Hospital Universitario Mayor Méderi realizó con éxito la doble deprivación venosa hepática, una técnica mínimamente invasiva que estimula el crecimiento del hígado sano y reduce riesgos en cirugías de tumores hepáticos complejos.

El Hospital Universitario Mayor Méderi marcó un nuevo hito en la medicina especializada colombiana al realizar por primera vez en el país la doble deprivación venosa hepática , un procedimiento de alta complejidad que permite estimular la regeneración del hígado sano y ampliar las posibilidades de tratamiento curativo para pacientes con tumores hepáticos avanzados.

La intervención fue llevada a cabo por el equipo de Radiología Intervencionista, mediante una técnica mínimamente invasiva diseñada para preparar al paciente antes de una cirugía mayor de resección hepática. Los especialistas explicaron que el procedimiento consiste en bloquear simultáneamente dos de las principales vías de drenaje y aporte sanguíneo del hígado afectado por el tumor: la vena porta y las venas hepáticas correspondientes al lado comprometido.

Esta estrategia busca estimular el crecimiento acelerado de la porción sana del órgano, aprovechando una de las capacidades más extraordinarias del hígado: su regeneración natural. Al redirigir el flujo sanguíneo hacia el segmento hepático libre de enfermedad, el tejido sano recibe mayores estímulos para crecer y fortalecerse, alcanzando el volumen necesario para asumir adecuadamente las funciones del órgano una vez se realice la cirugía para retirar la parte afectada por el cáncer.

Esta preparación resulta fundamental en pacientes con tumores hepáticos complejos, ya que permite incrementar las probabilidades de éxito quirúrgico y reducir significativamente los riesgos posteriores a la intervención. La doble deprivación venosa hepática fue realizada como parte del proceso previo a una futura resección, con el objetivo de disminuir el riesgo de insuficiencia hepática postoperatoria, considerada una de las complicaciones más graves en pacientes sometidos a cirugías extensas del hígado.

Gracias al crecimiento controlado del remanente hepático sano antes de la operación, los especialistas pueden contar con una mayor reserva funcional del órgano, aumentando la seguridad del procedimiento y mejorando el pronóstico del paciente. La doble deprivación venosa hepática representa uno de los avances más recientes en la preparación preoperatoria de pacientes con tumores hepáticos de alta complejidad.

Su implementación amplía las alternativas terapéuticas para personas que, debido al tamaño o ubicación de sus lesiones, podrían no haber sido consideradas candidatas para una cirugía curativa bajo métodos convencionales. Con este procedimiento pionero, el Hospital Universitario Mayor Méderi fortalece su capacidad para ofrecer tratamientos de alta complejidad y reafirma su posición como uno de los centros de referencia en el manejo integral de enfermedades hepáticas y oncológicas en Colombia.

La realización exitosa de esta intervención abre nuevas posibilidades para pacientes con cáncer de hígado, permitiendo acceder a estrategias innovadoras que mejoran las opciones de tratamiento y las expectativas de recuperación. Este hito médico no solo representa un avance técnico, sino también una esperanza concreta para muchos pacientes que antes tenían pocas opciones terapéuticas.

Además, la técnica empleada demuestra cómo la innovación en radiología intervencionista puede transformar el abordaje de enfermedades complejas, ofreciendo soluciones menos invasivas y más seguras. El equipo médico destacó que la colaboración interdisciplinaria fue clave para el éxito del procedimiento, y que continuarán investigando y aplicando nuevas técnicas para beneficiar a más pacientes en el futuro





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