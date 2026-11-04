Hospitalización de urgencia de William Mebarak en Barranquilla

William Mebarak, padre de Shakira, ingresó a una clínica en Barranquilla de forma urgente. La artista viajó a Colombia para estar con su familia ante esta nueva crisis de salud familiar.

La salud de William Mebarak, el padre de la célebre cantante colombiana Shakira, ha generado una nueva ola de preocupación entre sus seguidores y la prensa especializada. Según lo informado por el programa televisivo Al Rojo Vivo, perteneciente a la cadena estadounidense Telemundo, el empresario y escritor de 95 años años habría ingresado de manera urgente a un centro clínico en la ciudad de Barranquilla.

Detalles de la hospitalización reciente

Los reportes indican que Mebarak se encuentra actualmente bajo estricta atención médica en un hospital ubicado en la capital del departamento del Atlántico. Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles específicos sobre las causas médicas exactas que motivaron este ingreso repentino, ni existe un diagnóstico claro que permita establecer su condición física actual con total certeza para el público general.

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Este suceso ha provocado también la noticia de que la artista Shakira habría modificado sus compromisos profesionales para viajar inmediatamente a su ciudad natal. El objetivo principal de este desplazamiento es estar físicamente cerca de su familia y brindar su apoyo directo durante esta delicada situación de salud que atraviesa su padre.

Historial médico y episodios previos

Esta no es la primera vez que la salud de William Mebarak se convierte en tema de inquietud pública para los fanáticos de la estrella pop. En mayo de 2026, el empresario había sufrido una emergencia médica similar que requirió su traslado inmediato a un centro asistencial en Barranquilla. Específicamente, el 2 de mayo, Mebarak presentó una isquemia cerebral.

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Este episodio crítico ocurrió apenas pocas horas antes de que Shakira se preparara para ofrecer su presentación en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. El espectáculo reunió a millones de asistentes en el famoso balneario carioca. Durante aquel incidente, el padre de la cantante permaneció aproximadamente 24 horas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tras ese periodo de máxima supervisión, Mebarak recibió el alta hospitalaria para continuar su proceso de recuperación en un entorno menos crítico. Sin embargo, su historial clínico incluye otros episodios delicados que han marcado la vida del anciano. En el año 2023, fue sometido a una intervención quirúrgica compleja para tratar una hidrocefalia, una afección que provoca la acumulación excesiva de líquido en el cerebro.

Adicionalmente, durante el año 2024, Mebarak tuvo que ingresar a cuidados intensivos nuevamente, esta vez debido a una neumonía de gran gravedad. A finales del año 2025, también circularon versiones no confirmadas sobre un supuesto deterioro de su estado de salud. En aquel entonces, personas cercanas a la familia desmintieron las noticias, aclarando que el artista no estaba hospitalizado y que permanecía en su domicilio recibiendo cuidados rutinarios.

Impacto en la figura pública y próximos pasos

La recurrente naturaleza de estos problemas de salud en la familia de Shakira demuestra la vulnerabilidad de sus miembros mayores. La comunidad internacional y los medios de comunicación continúan esperando actualizaciones oficiales sobre el estado real del padre de la artista. Por ahora, la atención se centra en su recuperación en el hospital de Barranquilla.