Hubble y Webb captan formación estelar en Nebulosa Cabeza de Gato

Los telescopios espaciales Hubble y James Webb revelan detalles sin precedentes de la Nebulosa de la Cabeza de Gato a 7.500 años luz, mostrando el complejo proceso de nacimiento estelar en la Nebulosa Carina.

Los telescopios espaciales Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea, junto con el telescopio James Webb de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, han captado recientemente una escena intrigante de formación estelar. Esta observación se llevó a cabo en el interior de la Nebulosa Carina, una inmensa nube de gas y polvo ubicada a una distancia de 7.500 años luz de la Tierra. Ambas agencias espaciales proporcionan vistas complementarias de esta estructura oscura, conocida popularmente como la Nebulosa de la Cabeza de Gato, la cual ilustra el proceso dinámico y complejo del nacimiento de nuevas estrellas.

Complementariedad de las Observaciones Espaciales

La imagen obtenida en luz visible por el telescopio Hubble muestra la Nebulosa de la Cabeza de Gato como un pilar de polvo oscuro y alargado, con indicios visibles de estrellas jóvenes en proceso de formación. Por otro lado, las imágenes en luz infrarroja del telescopio James Webb revelan numerosas estrellas adicionales y otros detalles que permanecían ocultos en el espectro visible. Esta combinación de datos permite a los astrónomos analizar la región con una profundidad y claridad sin precedentes, desglosando las complejidades del entorno interestelar.

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Mecanismo de Esculpido Estelar y Radiación

Es probable que la característica forma de cabeza de gato de la nebulosa se haya esculpido a lo largo del tiempo debido a la intensa radiación ultravioleta y a los vientos procedentes de estrellas masivas situadas en la Nebulosa Carina. A medida que esta retroalimentación estelar erosiona el gas y el polvo circundantes, el material más denso del interior del pilar con forma felina resiste la erosión, aunque la estructura es temporal y acabará disipándose. Este fenómeno físico es clave para entender cómo las estrellas más grandes moldean su entorno inmediato.

Detectando Estrellas Jóvenes en el Ojo del Gato

La imagen en luz visible del Hubble revela un pilar de polvo opaco de color marrón oscuro, donde el ojo rojo brillante del gato podría indicar la presencia de una estrella joven que aún se encuentra parcialmente envuelta en polvo. Una cresta de color amarillo difuso sigue el borde del lado derecho del filamento, lo cual concuerda con la presencia de gas iluminado e ionizado por la radiación ultravioleta de estrellas masivas cercanas. Este contorno difuso es un indicio claro de que la luz ultravioleta energética incide sobre el gas, calentándolo y provocando su fotoevaporación.

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Detalles Intrincados en Infrarrojo Cercano y Medio

Las imágenes del James Webb en el infrarrojo cercano y medio ofrecen información diferente que ayuda a crear una comprensión más completa de la Nebulosa de la Cabeza de Gato. Aunque la estructura general es similar a la imagen visible del Hubble, el filamento se vuelve más transparente en la luz del infrarrojo cercano, haciendo discernible su compleja estructura superficial. La izquierda del gato muestra tenues volutas de polvo y gas, expuestas a la radiación de estrellas masivas, mientras que el infrarrojo medio revela emisión de polvo cálido y moléculas basadas en carbono.

Impacto Científico y Próximos Pasos

Las imágenes complementarias obtenidas por el Hubble y el Webb están ayudando activamente a los astrónomos a conocer mejor el proceso esquivo y caótico conocido como formación estelar. Los filtros del Hubble captan la luz emitida por oxígeno, hidrógeno y azufre, junto con la luz estelar dispersada por el polvo, revelando variaciones de color que indican una compleja mezcla de gas excitado. Esta colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la CSA continúa proporcionando datos esenciales para descifrar la evolución de las regiones de nacimiento estelar en nuestra galaxia.