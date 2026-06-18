Huelga de hambre de 12 horas por medicamentos para su hermano con cáncer en Nariño

Un hombre se declaró en huelga de hambre durante más de 12 horas en Pasto para exigir la entrega de medicamentos para su hermano con cáncer. La Secretaría de Salud de Pasto intervino y logró la asignación de una cita para iniciar el tratamiento.

Un hombre se declaró en huelga de hambre durante más de 12 horas en la ciudad de Pasto , Nariño , para exigir la entrega de un medicamento vital para su hermano, quien padece cáncer y se encontraba hospitalizado en el Hospital Universitario Departamental de Nariño .

Ramiro Chaves Lasso, originario del municipio de San Bernardo, llegó temprano el pasado martes 16 de junio a la droguería Genhospi, ubicada en el barrio San Ignacio, y se instaló en la zona de acceso con un cartel que anunciaba su protesta. En el letrero se leía: Me declaro en huelga de hambre, hasta tanto la droguería Genhospi haga llegar los medicamentos al Hospital Departamental, para la primera quimioterapia del tratamiento de mi hermano Gerardo Chaves L. La desesperación de Ramiro reflejaba la situación crítica de su hermano, afiliado a Emssanar EPS, quien llevaba días esperando los fármacos para iniciar su tratamiento contra el cáncer.

La demora ponía en riesgo su vida, ya que una interrupción en la quimioterapia podría tener consecuencias fatales. Durante las horas de protesta, Ramiro permaneció sentado sobre el duro asfalto, bajo un fuerte sol, mientras vecinos y transeúntes le ofrecían agua y bebidas para mitigar la sed. La comunidad se solidarizó con su causa, pero la solución no llegaba.

Fue casi a las 5:00 de la tarde cuando la Secretaría de Salud de Pasto, alertada a través de las redes sociales, intervino en el caso. La secretaria de Salud municipal, al conocer el drama, activó los mecanismos de articulación necesarios con el operador logístico y el Hospital Universitario Departamental de Nariño para agilizar la atención del paciente.

Tras varias gestiones, se logró asignar una cita para el jueves 18 de junio, cuando Gerardo sería atendido y se iniciaría su quimioterapia. La funcionaria destacó que, aunque el paciente pertenece a otro municipio, la Secretaría actuó con celeridad para evitar una nueva interrupción del tratamiento.

Asimismo, reconoció que la crisis del sistema de salud en la región es estructural y que casos como este son frecuentes, por lo que reiteró el compromiso de la entidad de notificar a los entes de control para mitigar la situación. Una vez logrado su objetivo, Ramiro Chaves Lasso agradeció a la personera del municipio de San Bernardo, Carmen Argenis Bravo; al Instituto Departamental de Salud; a la Defensoría del Pueblo y a las redes sociales por interceder oportunamente.

Destacó que la solidaridad de la gente fue fundamental para que su hermano pudiera iniciar el tratamiento. Este caso pone en evidencia las graves dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos en Nariño para acceder a medicamentos y tratamientos oportunos. La Secretaría de Salud de Pasto recordó que mantiene abiertos sus canales de atención para orientar a usuarios que presenten problemas en la prestación de servicios médicos.

La lucha de Ramiro no solo logró salvar a su hermano, sino que visibilizó una problemática que afecta a cientos de familias en la región: la falta de garantías en el derecho fundamental a la salud, especialmente para quienes padecen enfermedades catastróficas como el cáncer. La esperanza es que este caso sirva de llamado a las autoridades para mejorar la coordinación entre EPS, hospitales y operadores logísticos, evitando que más personas tengan que recurrir a medidas extremas como la huelga de hambre para recibir atención médica





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