Hugo Rodallega llegó a 300 goles en su carrera profesional tras anotar en el triunfo 3-0 de Santa Fe sobre Once Caldas en El Campín. Es el sexto colombiano en alcanzar esa cifra.

El delantero vallecaucano Hugo Rodallega se convirtió en el último futbolista colombiano en superar los 300 goles en la historia del fútbol profesional. El atacante, de 41 años, anotó el tercer tanto de Independiente Santa Fe en la victoria 3-0 sobre Once Caldas, disputada un miércoles en el estadio El Campín de Bogotá. El gol llegó al minuto 79 y lo ubicó en un grupo reducido de jugadores criollos con esa cifra.

Santa Fe es uno de los equipos que busca clasificar a las finales del Clausura del 2026. El triunfo de Rodallega y sus compañeros se produjo en el marco de esa competencia, en la que el club capitalino pelea por un lugar decisivo en la fase final del torneo.

Also read Hugo Rodallega extiende su contrato con Independiente Santa Fe

Rodallega se une a un grupo selecto de goleadores

Solo cinco futbolistas colombianos han superado los 300 goles en toda la historia, y Hugo Rodallega es el más reciente en integrar esa lista. Con su anotación, el delantero llegó a 300 celebraciones en su carrera profesional, que comenzó en 2004 cuando jugaba para el Deportes Quindío.

En el Deportes Quindío, Rodallega marcó 20 goles antes de salir hacia el Deportivo Cali. Su trayectoria internacional incluyó clubes del fútbol mexicano, inglés, turco y brasileño, antes de regresar al país. Regresó al balompié colombiano el 16 de enero del 2023.

Advertisement

Rodallega también fue campeón del primer semestre del 2025 con Santa Fe. En aquella final ante Independiente Medellín marcó un gol de cojo, una anotación que quedó asociada a ese título.

Dayro Moreno y Radamel Falcao lideran la lista histórica

El futbolista colombiano con más goles desde que existen registros es el delantero tolimense Dayro Moreno, con 390 anotaciones en su carrera. Moreno cumplió 41 años en septiembre pasado y sigue activo con Once Caldas de Manizales, equipo al que enfrentó Santa Fe el miércoles.

Moreno, máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano, tiene como objetivo convertirse en el primer jugador criollo en marcar 400 goles antes de retirarse. Según la información disponible, el atacante empezó su carrera a finales del 2003.

El samario Radamel Falcao García suma 356 goles oficiales en su carrera profesional, es decir, 34 menos que Moreno. Falcao no juega desde junio pasado, aunque su situación formal aún no ha quedado cerrada.

Advertisement

Carlos Bacca, actual jugador del Deportivo Cali, acumula 347 goles en su carrera, en la que pasó por clubes como Sevilla, Villarreal y Milan. El Deportivo Cali pelea por meterse en la final del Clausura desde el Grupo B de los cuadrangulares, en el que comparte zona con América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

Víctor Hugo Aristizábal completa la lista de cinco

El antioqueño Víctor Hugo Aristizábal cierra el listado de jugadores colombianos con más de 300 goles en sus carreras profesionales. Aristizábal se retiró en 2008 con 346 anotaciones, logradas en clubes como Atlético Nacional, Sao Paulo y Valencia.

Con la llegada de Rodallega a la cifra de 300, el grupo de delanteros nacionales con esa marca queda conformado por Dayro Moreno, Radamel Falcao, Carlos Bacca, Víctor Hugo Aristizábal y el propio Rodallega. Según la lista de la fuente, son cuatro los jugadores considerados activos dentro de ese conjunto.