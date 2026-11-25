El delantero de 41 años asegura que su nivel físico le permite seguir jugando al más alto nivel en Colombia y liderar al equipo cardinal en la temporada 2025.

Hugo Rodallega mantiene su compromiso deportivo con Independiente Santa Fe para la temporada 2025, demostrando que su valía técnica y física aún se mantienen en niveles competitivos dentro del fútbol colombiano. Con 41 años de edad, el destacado delantero colombiano, quien ha sido el goleador principal de su equipo durante las tres últimas campañas, expresa su firme voluntad de continuar actuando al más alto nivel deportivo. Rodallega espera liderar a la plantilla cardenal durante al menos un año más, reafirmando el liderazgo que ha ejercido consistentemente desde su regreso a la capital bogotana tras su trayectoria en Europa.

Rodriguez asegura su continuidad en Santa Fe

El jugador vallecaucano confirma su deseo de extender su estadía en el club capitalino, asegurando que sus condiciones físicas actuales le permiten mantener la excelencia requerida para el balompié de élite. Durante una entrevista concedida al medio de comunicación Vbar de Caracol Radio, el artillero blanquirojo declaró con claridad que no tiene planes de retirarse del deporte activo en el momento presente. Rodallega enfatizó que su motivación intrínseca y su dedicación diaria le brindan la confianza necesaria para seguir compitiendo, señalando que su único deseo a largo plazo es permanecer en la institución cardenal durante toda su vida deportiva si las circunstancias lo permiten.

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Papel clave y el nuevo entrenador Pablo Repetto

La situación contractual y deportiva de Hugo Rodallega ha sido objeto de análisis por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico, con Pablo Repetto asumiendo el rol de entrenador principal que valora su contribución específica. Aunque el delantero ya no ocupa una posición inamovible en la titularidad absoluta delonce titular, Pablo Repetto lo tiene en cuenta sistemáticamente por su capacidad goleadora comprobada y su experiencia en situaciones de alta presión. La relación entre el jugador y la presidencia del club se ha fortalecido, ya que Rodallega asume un rol de mentor y apoyo institucional que va más allá de los minutos en el campo de juego.

Impacto en la Copa BetPlay y duelos decisivos

La trayectoria reciente de Hugo Rodallega incluye momentos históricos que reafirman su utilidad para Independiente Santa Fe, especialmente durante la fase final de la liga. Su contribución fue fundamental para obtener el campeonato del equipo capitalino contra el DIM el 29 de junio de 2025, un logro que quedó marcado por su acto de entrega al anotar un gol estando lesionado. Este ejemplo de sacrificio y profesionalismo ha solidificado su imagen ante la colectividad futbolera y ha servido como un pilar moral para el equipo en momentos de crisis o momentos difíciles.

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Desafíos en los cuadrangulares finales

La concentración actual del equipo se dirige hacia los cuadrangulares finales de la competición, un escenario complejo donde Santa Fe comparte el grupo A con los dos grandes rivales de Antioquia, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. El inicio de esta fase crucial comenzó con un resultado adverso, ya que el equipo cardenal cayó en el debut de los seis partidos semifinales en la cancha del estadio Atanasio Girardot el pasado viernes 20 de noviembre. Este revés inicial contra Medellín ha sido analizado internamente como un arranque inadecuado que requiere una corrección táctica inmediata.

El ADN de lucha del equipo cardenal

A pesar de las críticas externas y los momentos de incertidumbre deportiva, la filosofía del club se basa en una capacidad de resistencia y lucha característica. Rodallega reconoce que Santa Fe no siempre es el equipo que más deslumbra con fútbol vistoso, pero posee un ADN competitivo que se sufre para ganar títulos bajo presión. La gestión de seis torneos cortos exige una mentalidad blindada, y la presencia de figuras con su trayectoria contribuye a sostener la estructura del equipo frente a las adversidades del calendario.