Humanitarian crisis and rescue of animals in Cordoba during the 2026 flood season

The news report discusses the humanitarian crisis caused by floods in Córdoba during February 2026, including the silent emergency that affected hundreds of trapped animals. It also highlights the rescue efforts made by animal organizations, veterinarians, volunteers, and content creators. The passage also mentions the subsequent controversy regarding the alleged handling of animals by the foundation and influencer, with conflicting narratives and fail-to-adopt petitions.

La crisis humanitaria provocada por las inundaciones en Córdoba durante febrero de 2026 no solo dejó miles de familias damnificadas, sino que también abrió una emergencia silenciosa que afectó a cientos de animales atrapados entre el agua, el barro y la falta de alimento.

Organismos animalistas, veterinarios, voluntarios y creadores de contenido se desplazaron para intentar rescatar perros y gatos abandonados o heridos tras las crecientes. El 17 de febrero, la influencer Camila Reyes Londoño, conocida en redes sociales como 'Chica Camis', anunció públicamente que viajaría a Córdoba junto a una veterinaria para apoyar a los animales afectados.

A través de sus redes sociales, pidió donaciones de comida, medicamentos y otros implementos para perros y gatos, y publicó registros desde las zonas afectadas mostrando jornadas de alimentación, atención veterinaria y traslado de animales. También buscaba hogares de paso y adopciones para varios perros rescatados durante la emergencia.

La situación volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras la publicación de historias en Instagram por parte de la Fundación Patrulla Criolla, que aseguraba que varios perros provenientes de Córdoba habrían quedado bajo su responsabilidad sin el esperado apoyo. La influencer respondió a los señalamientos y explicó su versión de los hechos, afirmando que el ingreso de los animales a la fundación habría sido coordinado previamente con el responsable de la organización





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