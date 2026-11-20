Concejal Nelson Cubides revela incremento del 45 por ciento en robos dentro de buses de Transmilenio en 2025, exigiendo estrategia permanente al alcalde Galán.

Las autoridades de Bogotá mantienen en estado de alerta permanente la situación de seguridad en el sistema de transporte masivo Transmilenio, dado que los índices de criminalidad han experimentado un incremento alarmante durante el año 2025. Este deterioro en la percepción de seguridad ha reabierto el debate político y social sobre la eficacia de las medidas implementadas para proteger a los millones de usuarios que dependen de esta red diariamente, especialmente en temporadas críticas de alta movilidad.

La evidencia estadística presentada por el concejal Nelson Cubides demuestra que la delincuencia en el interior de los buses ha crecido significativamente. En el periodo correspondiente al año 2025, se registraron un total de 8.623 hurtos, una cifra que supera considerablemente los 5.950 casos documentados durante todo el año 2024. Este salto representa un aumento porcentual del 45 por ciento, lo que equivale a 2.673 casos adicionales de robo de pertenencias.

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Impacto Diario y Robos de Piezas Metálicas

El análisis de los datos operativos revela que, en promedio, 24 personas se convirtieron en víctimas de hurto cada día dentro del sistema de transporte. Esta frecuencia diaria de victimización no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que también genera un clima de inseguridad generalizada que disuade el uso del transporte público.

A la problemática de los robos de efectivo y objetos personales se suma una variante cada vez más audaz: el robo de piezas metálicas de los propios buses. Estos incidentes ocurren incluso mientras los vehículos están en servicio activo, frente a la mirada atónita de los pasajeros. Este comportamiento criminal evidencia no solo la vulnerabilidad de los usuarios, sino también la pérdida constante de patrimonio público, lo que indica dificultades estructurales para proteger tanto a la ciudadanía como a los activos del sistema.

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Posiciones Políticas y Exigencia al Alcalde

El concejal Nelson Cubides dirigió una crítica directa a la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, señalando que el Distrito cuenta con el conocimiento completo de las cifras oficiales y la identificación precisa de los puntos críticos de crimen. El legislador argumenta que conocer cómo operan los delincuentes no es suficiente si las respuestas son únicamente reactivas y puntuales.

La postura del edil es que no basta con presentar balances de capturas o realizar operativos ocasionales. Cubides exigió la implementación urgente de una estrategia permanente que incluya prevención, vigilancia en tiempo real, una presencia policial más consistente y acciones concretas dirigidas contra las estructuras criminales que mantienen la ilegalidad en el sistema.

Resultados Policiales y Desafíos Judiciales

Los datos operativos de la Policía Nacional muestran que en lo corrido del año 2026 se ha logrado capturar a 1.768 personas en flagrancia por delitos relacionados con la seguridad en el transporte. Además, mediante procedimientos de judicialización, se procesó a otras 149 personas. Aunque estos son resultados operativos cuantitativamente importantes, la realidad del usuario sugiere que siguen siendo insuficientes para mitigar el miedo y la exposición al delito.

Un desafío jurídico adicional identificado es la necesidad de mayor articulación con el sistema de justicia. Los delitos que deben investigarse de oficio no pueden quedar impunes debido a la ausencia de una denuncia individual por parte de la víctima. Esta barrera procesal permite que muchas acciones criminales permanezcan en la impunidad, debilitando la disuasión general y reforzando la sensación de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia en el transporte masivo de Bogotá.