IA en el Call Center: Redefinición de modelos de atención, colaboración y nuevas experiencias

El sector BPO de Colombia ha visto la influencia de la IA en los call centers y en la atención al usuario. Durante las reuniones empresariales en Cartagena se delinearon cuatro modelos de atención basados en IA y se habló de tecnologías para mejorar la experiencia del usuario como la proactividad, memoria omnicanal, llamada IA emocional y colaboración entre humanos e IA. Estas tecnologías buscan mejorar la atención personalizada y eficiente.

En Colombia, gran parte del servicio de atención al cliente en bancos, EPS y servicios de telefonía se gestiona a través de call center s. La mayoría de los colombianos prefieren esta opción por razones de tiempo, agilidad y conveniencia.

Sin embargo, la experiencia telefonisch no está exenta de inconvenientes como problemas de comunicación, deficiencias en la atención y demoras en el servicio. El sector BPO de Colombia ha sido testigo de la influencia de la IA en los call centers y en la atención al usuario. Los asistentes virtuales han abierto caminos para redefinir los modelos de atención, donde la experiencia del cliente se convierte en un elemento clave.

Durante el CX Summit, realizado en Cartagena en mayo de 2026, se delinean cuatro modelos de atención basados en IA entre los cuales se encuentra la proactividad, memoria omnicanal, llamada IA emocional y colaboración entre humanos e IA. Estas tecnologías buscan mejorar la experiencia del usuario y asegurarán una atención personalizada y eficiente





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