La imagen con errores ortográficos generada por inteligencia artificial en la Biblioteca Nacional revela riesgos de homogeneización cultural y falta de rigor en las comunicaciones del Gobierno de Colombia.

La implementación de herramientas de inteligencia artificial en la comunicación del Gobierno colombiano ha desatado un intenso debate sobre la autenticidad y el rigor institucional. El caso más reciente involucró a la Biblioteca Nacional, cuya publicación oficial presentaba graves errores tipográficos que cambiaban el nombre del país, evidenciando los riesgos de delegar procesos creativos clave a algoritmos sin supervisión humana adecuada.

Errores en publicaciones oficiales de la Biblioteca Nacional

Una imagen compartida por la Biblioteca Nacional anunciaba un plan de recuperación de bibliotecas públicas afectadas por un terremoto, pero contenía una bandera con la leyenda "Reublica de Colonibia". Este error ortográfico fundamental desplazó la atención del mensaje institucional y puso en evidencia la falta de revisión en los procesos de producción de contenido digital por parte de la entidad. La directora de la institución, Julia Daza, fue declarada insubsistente para su cargo el 20 de noviembre, poco después de que la polémica surgiera en las redes sociales.

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La antropóloga Catalina Ceballos criticó públicamente esta práctica en la plataforma X, señalando el 14 de noviembre que la institución que vela por la cultura escrita no debería cometer errores incoherentes con la propuesta gubernamental de "construir la república". Hasta el cierre de la edición periodística, la publicación errónea no había sido eliminada ni corregida, lo que reforzó las sospechas sobre la falta de protocolos de calidad en la comunicación oficial.

De la Presidencia al Ministerio de Cultura: Una estética algorítmica

El uso de inteligencia artificial no se limita a la Biblioteca Nacional, sino que se extiende como una cadena estilística desde la Presidencia de la República hasta el Ministerio de Cultura y otras entidades como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Instituto Caro y Cuervo. El Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella ha impuesto un lenguaje visual basado en esta tecnología desde la campaña presidencial, incluyendo imágenes de un tigre generado por IA y videos animados con estos mismos recursos.

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La llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura fue anunciada mediante publicaciones que también utilizaron estas herramientas, integrando una estética que prioriza la inmediatez y la producción masiva de contenido sobre la elaboración cuidadosa de la identidad visual nacional. Esta tendencia sugiere una institucionalización progresiva de la IA en la comunicación estatal, aunque sin una directriz clara que garantice la precisión o la pertinencia cultural de los resultados.

Riesgos de homogeneización y pérdida de identidad cultural

Leonardo Gutiérrez, comunicador visual y gestor cultural, advierte que la alimentación de la inteligencia artificial con referencias dominantes genera una hegemonía del lenguaje visual eurocentrista o norteamericano. Según su análisis, el uso abusivo de estas herramientas en instituciones culturales puede borrar el perfil único de Colombia, produciendo una homogeneización del mensaje tanto en lo visual como en el contenido, lo cual debilita la representación auténtica de la cultura nacional.

Un diseñador vinculado al Ministerio de Cultura, quien solicitó mantener su identidad en reserva, enfatizó que esta práctica constituye una falta de respeto hacia los territorios y sus comunidades. Argumenta que la sustitución de la fotografía real por imágenes generadas desmerita el trabajo realizado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), donde las tomas, aunque a veces de baja calidad, representan la realidad vivida por los ciudadanos y son fundamentales para su identificación.

Impacto en la ciudadanía y futuras acciones institucionales

Juan José Cuéllar, quien laboró recientemente en el equipo de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, sostiene que las comunicaciones públicas deben estar al servicio de la gente y la ciudadanía, no servir como escaparates de tecnología impersonal. La urgencia de una representación auténtica implica dialogar con las comunidades, entender sus contextos y utilizar materiales reales para crear diseños que generen pertenencia y reconocimiento.

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La reacción del sector cultural indica que la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en el gobierno apenas comienza. Se espera que las instituciones públicas establezcan protocolos más estrictos que combinen la eficiencia tecnológica con la supervisión humana rigurosa, asegurando que la identidad y la precisión histórica no se vean comprometidas por la búsqueda de velocidad en la producción de contenido digital.