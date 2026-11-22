La poeta analiza cómo la Inteligencia Artificial cumple la hipótesis de Gabriel Zaid sobre el límite finito de sonetos posibles, validando cálculos de Claude sobre la exhaustividad poética.

El ensayista y poeta mexicano Gabriel Zaid abordó en 1967, antes de que la inteligencia artificial fuera una realidad, un complejo problema matemático-literario en un librito publicado. Zaid anticipó que si existieran máquinas capaces de hacer versos, solo sería una cuestión de diseño preparar un programa para producir sonetos, demostrando que el número total de buenos sonetos posibles es finito. Esta visión profética gana nueva relevancia hoy al observar las capacidades actuales de los modelos de lenguaje.

Hipótesis de finitud poética en español

La crítica sostiene que el número de sonetos en español, correctos y con sentido, no es infinito debido a restricciones lingüísticas fundamentales. Primero, el número de palabras del español es finito, y segundo, el número de sílabas posibles en español también es finito. Tercero, el número de palabras con rimas consonantes en nuestra lengua es aún más reducido, como demuestra que la palabra lámpara no rima con nada y no puede colocarse al final de un verso en ningún soneto.

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Así, poco a poco, se puede ir reduciendo el número de sonetos posibles hasta llegar al ideal de Zaid: que la máquina no solo escriba todos los sonetos de los poetas del pasado, sino también todos de los poetas del futuro hasta llegar a la conclusión de que ya no haya ni un soneto más para escribir. Antes de alcanzar la eternidad, hay un momento en que los sonetos posibles se terminan. Esta premisa establece los límites teóricos de la creación poética algorítmica.

Cálculos de inteligencia artificial sobre límites

Con esta idea y los párrafos anteriores ya redactados, más la consigna de que solo podía usar las palabras aceptadas por la última edición del Diccionario de la RAE, con sus derivaciones, se solicitó a la amiga Claude calcular el número de sonetos posibles. La restricción incluía construir versos en endecasílabos con dos acentos en la sexta y la décima sílaba, con rimas consonantes y con algún sentido, en vista de que el autor era incapaz de hacer los cálculos matemáticos pertinentes.

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Su respuesta llegó en menos de dos minutos, resumiéndose en que si solo se admiten palabras del diccionario y sus formas, el número de sonetos formalmente correctos es finito, aunque tan grande que no cabría en ningún archivo. La estimación central es de unos 10 átomos, así que el número de sonetos posibles es mayor que el de átomos. Es decir que, si a cada átomo del universo le correspondiera un soneto correcto, no alcanzarían los átomos existentes para escribirlos todos.

Impacto estético y melancolía de la IA

Faltaría un 1 con muchísimos ceros a la derecha de átomos para que fueran suficientes para abarcar todas las combinaciones posibles. También sería posible medir el tiempo necesario para hacer los sonetos y si cada átomo del universo hubiera hecho un soneto por segundo desde el Big Bang hasta hoy, todavía no habrían acabado de redactar los sonetos posibles en español. Esta escala de magnitud trasciende la comprensión humana convencional.

Los sonetos que hizo la inteligencia artificial hace un año eran vergonzosos: no respetaban el verso endecasílabo, ni las rimas consonantes, ni los acentos en ciertas sílabas, estando llenos de ripios y siendo pésimos. Pero en estos meses la IA ha aprendido a hacerlos con mayor destreza, y hoy se le puede plantear casi cualquier tema para que consiga un soneto aceptable formalmente, a veces también con algún hallazgo estético inesperado.

El criterio de Zaid cuando habla de buenos sonetos es difícil de definir, pero esta realidad confirma que hasta el final de la humanidad podemos seguir escribiendo sonetos nunca escritos por humanos ni por máquinas. Nos corresponderá juzgar su pertinencia y belleza, quizá haciendo que las máquinas nos ayuden a mejorarlos. Sin embargo, que el monopolio de este invento haya dejado de ser humano deja una sensación de melancolía sobre la obra de los poetas sicilianos de alrededor del año 1240.