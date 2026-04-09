Ibagué en la Mira Global: Sostenibilidad y Economía Circular en el Corazón de Colombia

Ibagué se convierte en sede de la octava Mesa de Economía Circular de la OCDE, marcando un hito al ser una ciudad intermedia que lidera la discusión sobre sostenibilidad y desarrollo en América Latina. La cumbre Glocal reunirá a líderes internacionales para abordar temas clave como residuos, agua, movilidad y economía circular, con el objetivo de transformar las ciudades hacia modelos más sostenibles.

Por primera vez, una ciudad intermedia se posiciona en el escenario global de la sostenibilidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ) ha seleccionado a Ibagué como sede de la octava Mesa de Economía Circular , un evento que tradicionalmente se celebraba en importantes capitales europeas. Ahora, esta iniciativa llega a América Latina, coincidiendo con la Cumbre Glocal de Economía Circular .

Este encuentro crucial reunirá a decenas de alcaldes, expertos internacionales y líderes de renombre, quienes discutirán estrategias para que las ciudades transformen sus modelos de desarrollo hacia enfoques más sostenibles. El foco principal estará puesto en temas esenciales como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua, la movilidad urbana y, por supuesto, la economía circular. El medio EL TIEMPO tuvo el privilegio de conversar con la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, quien compartió detalles sobre este evento de trascendencia global. La mesa de la OCDE formará parte de las agendas clave de la Cumbre Glocal de Economía Circular, un evento que nace con la firme intención de que una ciudad intermedia, como Ibagué, eleve su voz ante el mundo, exponiendo las experiencias exitosas que varios territorios han implementado en la gestión de aguas residuales, el manejo de residuos sólidos, la moda sostenible y la movilidad sostenible, todo ello con el objetivo primordial de preservar nuestro planeta. De ahí surge el concepto glocal, que fusiona acciones locales con impacto global, promoviendo la colaboración de diversos actores clave. La OCDE, reconocida por sus mesas de debate, ha realizado siete ediciones en Europa, generalmente en grandes ciudades. La decisión de elegir América Latina para la octava mesa de economía circular, específicamente en las regiones y sus territorios, recayó en Ibagué, enmarcada en nuestra cumbre. La fecha señalada es el 23 de abril, y se espera la asistencia de más de 70 alcaldes de todo el mundo, incluyendo representantes africanos y, por supuesto, alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, quienes participarán activamente en la mesa circular. Este espacio brindará a los territorios la oportunidad de compartir sus logros en áreas como la gestión de residuos sólidos, el suministro de agua potable, la movilidad urbana y todos los aspectos relevantes de la economía circular, recordando siempre la importancia crucial de proteger nuestro planeta. El propósito de celebrar la cumbre glocal se debe, en gran medida, a la ubicación estratégica de Ibagué, enclavada en la cordillera de los Andes. Su cercanía a la capital colombiana, a solo dos horas de Bogotá y a una hora de Armenia, la sitúa en el denominado triángulo de oro del país. Además, Ibagué presume de una rica biodiversidad, con el imponente Nevado del Tolima como testigo. Alberga el bosque de palma de cera más grande del mundo, lo que le confiere características únicas para demostrar su crecimiento y desarrollo como una ciudad sostenible. Los objetivos de la cumbre son múltiples, destacando la aspiración de convertir a Ibagué en la primera zona franca de economía circular. A nivel mundial, solo existe una en Barcelona, ciudad que también compartirá sus experiencias en la cumbre. El objetivo es convertir a Ibagué en un laboratorio de prácticas experimentales en temas medioambientales, enriqueciendo los territorios y dando a conocer al mundo entero un tema de vital importancia. Ibagué ha demostrado un crecimiento constante, mejorando indicadores y posicionándose entre las diez ciudades más competitivas del país. Ha logrado dejar atrás el anonimato y atraer la atención mundial. Recientemente, recibió a las tenistas más destacadas a nivel global para la Copa Davis femenina, la Copa Billie Jean, demostrando su capacidad para albergar eventos internacionales gracias a su infraestructura. Cuenta con una amplia oferta hotelera y gastronómica, además de una excelente conectividad aérea, desmitificando la idea de que estos temas son exclusivos de las grandes ciudades. La colaboración es fundamental, y desde territorios como Ibagué, se busca abordar un tema que preocupa a todos los mandatarios, con el objetivo de exhibir prácticas exitosas en economía circular. Ibagué se ha convertido en el segundo hogar de muchos colombianos por diversas razones, incluyendo el precio más bajo del metro cúbico de agua potable en el país. Además, su clima privilegiado ofrece opciones para todos los gustos, desde el frío del Cañón del Combeima, donde nace el Nevado del Tolima, hasta el calor de El Salado o El Jordán. Esta diversidad de pisos térmicos promueve el turismo y el desarrollo de vivienda turística a nivel nacional





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibagué Economía Circular Sostenibilidad OCDE Cumbre Glocal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grave accidente en la vía Ibagué - Bogotá deja tres muertos por volcamiento de busCuerpos de emergencia rescatan a los sobrevivientes atrapados en el automotor de servicio público. La movilidad hacia la capital presenta cierres.

Read more »

Inhabilidad a excomandante de Ibagué por uso excesivo de fuerzaLa Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad por 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional Jorge Mario Molano Bedoya por uso excesivo de la fuerza durante protestas en Ibagué en 2021, que resultaron en la muerte de Santiago Andrés Murillo.

Read more »

Confirman nueva cifra de muertos y heridos en accidente de bus intermunicipal en vía Ibagué–BogotáBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Recapturan en Ibagué a ‘El Monstruo de Anapoima’ tras fugarse de la cárcel en JamundíAlexánder Díaz Alvarado alquiló una habitación en un hotel del barrio Cartagena, en la Comuna 11. Allí, hacia las 11:00 de la mañana del sábado 4 de abril, uniformados adelantaron un operativo que permitió su captura.

Read more »

Economía circular y sostenibilidad, ejes de la Cumbre Glocal que reúne a más de 100 líderes de 30 paísesIbagué acoge la NOVA–NEXT Summit, cumbre de economía circular con 100+ alcaldes y 30 países, buscando convertir la ciudad en la primera zona franca circular de América Latina.

Read more »

Ibagué albergará Cumbre Internacional de Economía Circular en abrilDel 21 al 23 de abril, la ciudad será sede de la octava mesa redonda de ciudades y regiones, con participación de autoridades y expertos en sostenibilidad.

Read more »