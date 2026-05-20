Ibagué sufre disturbios tras manifestación por menor desaparecida

Familiares y allegados de la joven de 17 años rechazaron las declaraciones de las autoridades sobre el caso y llamaron a la comunidad a movilizarse en rechazo a la 'estigmatización' de la dinámica familiar.

Manifestación por menor desaparecida en Ibagué terminó en graves disturbios frente a la Gobernación del Tolima. Allegados de la joven de 17 años intentaron ingresar a la fuerza al edificio gubernamental tras rechazar la hipótesis policial de una presunta evasión del hogar.

Ibagué enfrenta un panorama complejo en materia de orden público tras los disturbios que iniciaron como un plantón pacífico por parte de familiares y amigos, y escaló rápidamente a un escenario de confrontación cuando los manifestantes intentaron llevarse las instalaciones del edificio oficial





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