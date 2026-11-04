Ibeth destaca trayectoria y lucha por mujeres en el cine santandereano

La productora y directora Ibeth celebra el estreno de su primer largometraje mientras reflexiona sobre los desafíos históricos que enfrentan las mujeres en la industria del cine regional y nacional.

Ibeth ha consolidado una destacada carrera en el sector audiovisual santandereano, combinando su rol como productora con el estreno de su primera obra como directora de largometraje. Su trayectoria, que abarca más de veinticinco años en el campo, refleja un compromiso constante con el fortalecimiento del cine regional y la representación profesional en un entorno históricamente desafiante para las mujeres.

Orígenes familiares e inicio profesional en el cine

La relación de Ibeth con el séptimo arte se forjó en el entorno doméstico durante su infancia, lejos de las instituciones académicas o los estudios de grabación. Sus progenitores, ambos cinéfilos, adquirieron un reproductor Betamax y establecieron la tradición de alquilar películas cada viernes por la noche, transformando su hogar en un espacio de exhibición familiar. Esta dinámica permitió que Ibeth y sus dos hermanos exploraran diversos géneros, desde el cine japonés de Akira Kurosawa, específicamente la película Sueños, hasta las producciones francesas preferidas por su madre.

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Con el tiempo, estas sesiones cinematográficas evolucionaron hacia un descubrimiento personal de los gustos individuales de cada hermano, consolidando el cine como un punto de encuentro fundamental en la dinámica familiar. Este pasatiempo evolutivo se transformó en una vocación profesional en el año 2001, cuando Ibeth inició su labor como directora y camarógrafa para seriados destinados a canales internacionales de carácter católico. A partir de ese momento, la creación de contenido visual dejó de ser un passatempo para convertirse en el eje central de su desarrollo profesional y personal.

Diversidad de roles y reconocimientos institucionales

A lo largo de veinticinco años de actividad ininterrumpida, Ibeth ha dominado múltiples facetas de la producción audiovisual, incluyendo la dirección, la producción general, la producción ejecutiva y la producción en línea. Su portafolio incluye proyectos de ficción, televisión y largometrajes desarrollados tanto dentro como fuera del departamento de Santander. Entre sus trabajos más recientes se encuentra la película Kekar, producida en 2024 y posteriormente estrenada en salas de cine de Colombia y Francia.

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Además de Kekar, Ibeth ha colaborado en producciones reconocidas como Alma de cóndor, El Retrato de Amalia, Ingrediente expediente y Rikaruwa, guardianes del planeta azul. Varias de estas obras han sido galardonadas en convocatorias organizadas por MinTIC, como el programa Abre Cámara, y han pasado por los procesos de selección de RTVC-Señal Colombia. También ha sido reconocida con nominaciones a los Premios India Catalina. Paralelamente, desempeñó el cargo de coordinadora de producción en el Canal TRO durante cuatro años, donde produjo la serie de no ficción Patria Chica, y participó en la producción del cortometraje de ficción Isabel, ganador de una convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Liderazgo sectorial y fortalecimiento de ARCAS

Parallelamente a su labor creativa, Ibeth ha asumido un rol activo en la estructuración institucional del sector cultural santandereano. Reconociendo la necesidad de una organización con mayor capacidad de representación y gestión, se desempeñó como consejera departamental de cinematografía de Santander. Su contribución institucional culminó con su participación como miembro fundadora de ARCAS, la Asociación de Realizadores Cinematográficos y Audiovisuales de Santander, entidad dedicada a fortalecer la identidad y la viabilidad económica del cine regional.

Esta doble vertiente, artística y organizativa, permite comprender la amplitud de su impacto. Ibeth no solo contribuye con créditos en las películas, sino que también trabaja desde los espacios de deliberación y política cultural para abrir rutas profesionales para las nuevas generaciones de creadores. Su formación académica se complementa con una maestría en Gestión Cultural que cursa actualmente, y su empresa, MODOC S.A.S., actúa como el vehículo principal para sus proyectos emprendedores.

Estreno de La Luz Por Primera Vez y desafíos de género

El año 2026 se consolida como un hito crucial en la trayectoria de Ibeth, marcado por el estreno de su primer largometraje como directora, titulado La Luz Por Primera Vez, producido por su propia compañía MODOC S.A.S. Este logro se vio acompañado por su participación en la producción de dos películas adicionales: Las Bravas, producida por Cine Latina S.A.S., y Luis Tercero, de La Contrabanda Films S.A.S. La simultaneidad de estos tres proyectos le permitió aplicar sus conocimientos acumulados durante años desde tres responsabilidades distintas dentro de la misma industria.

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El paso hacia la dirección de un largometraje también impulsó a Ibeth a reflexionar sobre las barreras estructurales que persisten en la industria. Al cuestionar la facilidad con la que las mujeres acceden a posiciones de toma de decisiones dentro del cine, Ibeth ofrece una respuesta directa y sin rodeos: nunca ha sido fácil para las mujeres en este gremio. Esta observación resume los obstáculos que siguen existiendo para asumir roles de liderazgo, subrayando la importancia de su labor tanto en la creación artística como en el activismo por la igualdad de oportunidades en el sector audiovisual santandereano.