ICBF aclara que menor rescatado en Bogotá está en proceso de adopción internacional y pide evitar uso político

El ICBF confirmó que el menor rescatado en el norte de Bogotá está vinculado a una adopción internacional bajo controles legales. La directora Astrid Cáceres agradeció la alerta ciudadana pero rechazó la politización del caso, instando a respetar los procesos judiciales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( ICBF ) ha emitido un comunicado oficial en relación con el rescate de un menor de edad en un edificio residencial del norte de Bogotá , un caso que ha generado gran conmoción en la opinión pública debido a las sospechas de abuso sexual por parte de un ciudadano extranjero.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, agradeció la indignación ciudadana y la alerta temprana, pero hizo un llamado a la prudencia y al respeto por los procesos institucionales. Subrayó que el bienestar del menor es la prioridad y que se cuenta con un reporte preliminar de tranquilidad, aunque se debe esperar los resultados de las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades competentes. En su intervención, Cáceres reiteró que el proceso se encuentra en etapa de verificación e investigación.

La funcionaria advirtió sobre la utilización política del caso, rechazando que se usen situaciones que involucran a menores para debates electorales o especulaciones infundadas. Señaló que es inaceptable que se paren en las historias de vida de niños que no conocen, especialmente en un contexto de fervor político.

El ICBF también destacó que los procesos de adopción en Colombia están regidos por estrictos controles legales, técnicos y judiciales, y que la adopción solo procede como medida definitiva cuando se han agotado todas las alternativas de protección familiar. El ICBF aclaró que el menor rescatado estaba vinculado a un proceso de adopción internacional, adelantado por una Institución Autorizada para desarrollar Programas de Adopción, bajo los procedimientos legales vigentes.

La adopción internacional se realiza cuando no es posible ubicar una familia colombiana idónea, y se rige por el Convenio de La Haya y el Código de Infancia y Adolescencia. La entidad explicó que la declaratoria de adoptabilidad es excepcional y puede ser revisada por jueces de familia.

Además, reiteró que se deben respetar los tiempos institucionales y evitar la exposición pública que pueda afectar a los menores. El ICBF hace un llamado a la sociedad a no caer en especulaciones y a confiar en las autoridades investigadoras





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