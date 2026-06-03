Icbf lamenta muerte de 11 menores tras combates de las disidencias en Guaviare

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) lamentó la muerte de 11 menores tras los combates de las disidencias en Guaviare. El Icbf rechazó el reclutamiento, uso o vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de actores armados.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( Icbf ) lamentó la muerte de 11 menores tras los combates de las disidencias en Guaviare .

'Ningún niño o niña nace para la guerra', afirmó el instituto. El Icbf también rechazó el reclutamiento, uso o vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de actores armados. Según el instituto, en los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes han sido rescatados del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

'Las asonadas le abrieron espacio a los criminales': mindefensa sobre la muerte de 50 disidentes en Guaviare. El Icbf activó los mecanismos de seguimiento y continuará trabajando junto a las entidades competentes para proteger y acompañar a quienes han sido afectados por esta violencia





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