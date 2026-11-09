ICBF y Antioquia: Disputa por servicios y empleo de madres comunitarias

Polemia en Antioquia por la atención de 3.000 niños y la estabilidad de 300 madres. Carolina Restrepo y Jorge Osorio debaten condiciones laborales y alimentarias.

La atención de aproximadamente 3.000 menores de Antioquia que forman parte de los programas de protección infantil está generando una intensa controversia pública debido a las interrupciones en el servicio y la incertidumbre que rodea la situación laboral de las trabajadoras responsables de su cuidado. Esta crisis operativa ha llegado a niveles críticos con reportes de que los niños están quedando sin alimentación adecuada y que un número significativo de personal clave enfrenta la pérdida de sus medios de vida.

Alerta por desabastecimiento infantil

El concejal de Medellín, Jorge Julián Osorio Gómez, ha elevado la alarma al afirmar que existe un desabastecimiento real que afecta a los menores beneficiarios de estos programas estatales de protección social. Osorio Gómez aseguró que la situación es tal que los niños no están recibiendo la alimentación necesaria, lo que constituye una violación directa a sus derechos fundamentales de nutrición y bienestar.

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Además de la crisis alimentaria, el político medellinense denunció que alrededor de 300 mujeres, identificadas como madres comunitarias, se encuentran actualmente sin contrato laboral vigente. Esta falta de vinculación formal ha dejado a estas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad económica, mientras que la continuidad de los cuidados infantiles se ve amenazada por la inestabilidad laboral del personal a cargo.

Defensa institucional de la nueva gestión

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió a estas acusaciones sosteniendo que los operadores seleccionados por la entidad han manifestado su total disposición para contratar a las madres comunitarias afectadas. Restrepo Cañavera invitó directamente a estas trabajadoras a conocer de primera mano las condiciones de vinculación y las garantías laborales que les están siendo ofrecidas por las empresas encargadas.

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La funcionaria cuestionó severamente la postura de un sector sindical que, según la información recibida por el Instituto, estaría recomendando a las trabajadoras rechazar las nuevas oportunidades de empleo. Para Restrepo Cañavera, sería una contradicción evidente reclamar estabilidad laboral en abstracto mientras se promueve el rechazo activo de oportunidades concretas que permitirían a las mujeres continuar ejerciendo sus funciones vitales.

Limitaciones sindicales y procesos de selección

Osorio Gómez hizo un llamado urgente al presidente de la República y a la dirección nacional del ICBF para que intervengan de manera inmediata y encuentren soluciones prácticas que garanticen tanto la alimentación como el bienestar integral de los menores afectados por esta crisis. La presión política busca acelerar la resolución de un conflicto que ya está impactando negativamente en la población infantil más vulnerable.

Carolina Restrepo Cañavera explicó detalladamente que la selección de los operadores encargados de prestar los servicios corresponde exclusivamente al ICBF y se realiza bajo los procedimientos institucionales estrictos establecidos por la ley. Este marco administrativo deja clara la jerarquía de mando y la responsabilidad final en la gestión de estos contratos públicos.

La directora aclaró que, aunque las madres comunitarias y sus organizaciones tienen el derecho legítimo de manifestar inconformidades, exigir el respeto de sus derechos laborales y vigilar las condiciones de prestación, estas facultades no les permiten definir quién debe ser contratado como operador. La autoridad para tomar decisiones sobre la contratación recae exclusivamente en la entidad estatal.

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Investigación por cobros indebidos

Otro aspecto crítico que surgió durante el pronunciamiento oficial tiene que ver con reportes alarmantes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias beneficiarias, presentadas bajo el argumento falso de realizar donaciones voluntarias. La directora del ICBF aseguró que están recopilando información forense para establecer quiénes estarían haciendo estos cobros, con qué propósito y bajo qué condiciones administrativas o informales.

El ICBF ha pedido a los padres y cuidadores informar directamente al Instituto si han recibido este tipo de requerimientos económicos indebidos, para que puedan ser investigados rigurosamente y se determinen las medidas punitivas correspondientes. Esta transparencia busca proteger a las familias más vulnerables de cualquier tipo de extorsión o aprovechamiento indebido de la ayuda social destinada a los niños.