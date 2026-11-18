El ICE confirma la custodia de trillizos colombianos y advierte que el permiso de trabajo no impide la deportación, ofreciendo incentivos para la salida voluntaria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE) confirmó este miércoles 18 de noviembre que detuvo a tres hermanos colombianos de 19 años y aclaró que poseer permisos laborales vigentes o trámites de asilo pendientes no detiene un proceso de expulsión. La agencia federal precisó que Duvan Narvey, Esteban Norvey y Thomas Norvey Manrique Velásquez permanecerán bajo custodia federal mientras avanzan las diligencias legales para su eventual deportación.

Mecanismo legal y validez del permiso de trabajo EAD

Las autoridades migratorias estadounidenses aseguraron que no fue la primera vez que los hermanos quedaron a disposición de las autoridades fronterizas, ya que tuvieron una detención previa en mayo de 2023 tras cruzar de forma irregular hacia territorio estadounidense cerca de Yuma, Arizona. En esa oportunidad, debido a su minoría de edad, fueron remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, pero su situación migratoria irregular persiste en los registros oficiales.

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Los allegados de la familia Manrique indicaron que, tras su llegada a Estados Unidos, los jóvenes iniciaron un proceso formal de solicitud de asilo y tramitaron la documentación necesaria para laborar legalmente. Entre los soportes que poseían figuraba el Documento de Autorización de Empleo, conocido como Formulario I-766 o EAD, un documento que les permitía trabajar de forma regular hasta el año 2030.

No obstante, el ICE desestimó que este documento de permiso de trabajo impida su aprehensión. En su comunicado oficial, la entidad enfatizó que "tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo no otorga un estatus legal en los Estados Unidos", reafirmando su potestad para ejecutar la detención y proceder con la expulsión de ciudadanos colombianos identificados como indocumentados.

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Postura institucional y oferta de autodeportación del DHS

Junto con la confirmación del caso específico, las autoridades utilizaron este pronunciamiento para lanzar una advertencia directa a los migrantes en condición irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a Telemundo que animan a toda persona que se encuentra en el país ilegalmente a aprovechar una oferta de autodeportación, la cual consiste en recibir 3.000 dólares y un vuelo gratuito para abandonar el territorio.

La aplicación móvil CBP Home fue destacada por el organismo como el canal para notificar al Gobierno de Estados Unidos la intención de abandonar el país bajo estos términos. Un portavoz del DHS sostuvo que, al optar por esta vía voluntaria, los individuos mantendrán la posibilidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal en el futuro y alcanzar lo que denomina el sueño americano.

El mensaje institucional concluyó advirtiendo con contundencia que quien incumpla la normativa migratoria y sea capturado será deportado sin ninguna posibilidad de volver, marcando una diferencia clara entre la salida voluntaria con incentivos y la expulsión forzada tras la detención.

Contexto del arresto y situación de la familia

La interceptación de los jóvenes ocurrió el pasado jueves 5 de noviembre mientras se movilizaban hacia Bessemer, en el estado de Alabama, para cumplir con su jornada laboral en una instalación de la compañía Amazon. El medio Telemundo reportó que las autoridades migratorias identificaron a los tres como ciudadanos colombianos que se encuentran en el país de manera ilegal en ese momento específico.

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Mientras avanza el proceso legal en Estados Unidos, la familia reveló a Univisión que el motivo del viaje de los trillizos era reunir dinero para sostener económicamente a su madre, Nancy Velásquez, quien fue sometida a una cirugía debido a un cáncer de estómago. La mujer ha expresado su sufrimiento físico tras la intervención, describiendo el uso de hidromorfona para manejar el dolor intenso.

Desde Colombia, donde adelanta su recuperación médica, Nancy Velásquez declaró que aguarda una resolución favorable sobre el futuro de sus hijos. La madre expresó su desgarrador estado emocional al indicar que no puede con el dolor que siente y está en la espera de que las autoridades confirmen que sus hijos son libres, cerrando el círculo de una disputa migratoria con graves consecuencias humanas y económicas para la familia.