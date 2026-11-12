ICE rompe récords con 483.200 deportaciones en el año fiscal 2026

El DHS anuncia que el ICE alcanzó un máximo histórico de 483.200 deportaciones y 475.000 arrestos en el año fiscal 2026 bajo la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) alcanzó cifras históricas durante el año fiscal 2026, registrando 475.000 arrestos y 483.200 deportaciones de extranjeros. Este anuncio oficial marca un hito significativo en la política migratoria actual, superando ampliamente los registros anteriores y consolidando la intensificación de las operaciones de cumplimiento de la ley.

Cifras récord superan administración Biden

Las 483.200 deportaciones ejecutadas por el ICE en el año fiscal 2026 exceden el precedente histórico establecido en el año fiscal 2025, cuando la agencia contabilizó 442.640 expulsiones. El DHS subrayó en su comunicado oficial que este volumen de deportaciones es prácticamente equivalente a la suma total de las expulsiones realizadas durante los tres años fiscales completos de la administración del expresidente Joe Biden, que abarcó desde 2022 hasta 2024 y totalizó 486.000 deportaciones.

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Operativos intensos en septiembre 2026

La agencia también registró un pico operativo notable en el mes de septiembre de 2026, deteniendo a más de 48.000 inmigrantes y deportando a 44.000 personas en ese único mes. Esta cifra de detenciones mensuales representa un incremento superior al 300 por ciento en comparación con el promedio de detenciones registradas en los meses de septiembre durante el mandato anterior. Estos datos reflejan una aceleración significativa en las acciones de fiscalización migratoria en las últimas semanas del ciclo fiscal analizado.

Liderazgo del presidente Donald Trump

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró sentirse orgulloso por el trabajo incansable de los agentes del ICE, atribuyendo estos resultados al liderazgo del presidente Donald Trump. Mullin afirmó que el ICE ahora cuenta con plena capacidad operativa para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, justificando estas medidas como necesarias para proteger la seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses dentro del país.

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Total de migrantes bajo gobierno actual

Durante la administración del presidente Donald Trump, se ha reportado que más de tres millones de migrantes han abandonado Estados Unidos voluntariamente o por deportación. Al mes de octubre pasado, el Ejecutivo Federal había deportado cerca de 1,2 millones de extranjeros en situación irregular y realizado más de 1,25 millones de detenciones, según las estadísticas consolidadas por el DHS. Estas cifras abarcan el periodo que inicia en octubre de 2025 y finaliza en septiembre de 2026, definiendo el año fiscal 2026.

Controversia por víctimas mortales

A pesar de los logros operativos destacados por el gobierno, los intensos operativos de detención han generado escrutinio público debido a la reporte de varias víctimas mortales durante el año fiscal 2026. Entre las víctimas se incluyen estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, así como inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero, evidenciando los riesgos y controversias inherentes a las estrategias de aplicación migratoria actuales.