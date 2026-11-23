El Icfes publicó el calendario oficial de exámenes Estado para 2027. Conoce las fechas de aplicación, inscripción y publicación de resultados para Saber 11 y Saber Pro.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ( Icfes) ha hecho pública la programación oficial para las Pruebas de Estado durante el año 2027, estableciendo un cronograma detallado que cubre desde la evaluación de estudiantes de bachillerato hasta las pruebas de nivel superior. Este calendario define con precisión las fechas de aplicación, registro y emisión de resultados para instrumentos clave como Saber 11, Pre Saber, Validación del Bachillerato Académico, Saber Pro y Saber TyT, asegurando la transparencia en el proceso académico nacional.

Fechas clave del calendario Saber 11 2027

La primera jornada de evaluación se llevará a cabo el domingo 18 de abril de 2027, fecha en la cual se aplicarán las pruebas Saber 11 bajo el Calendario B, así como los exámenes Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico. Posteriormente, el domingo 22 de agosto de 2027, se realizará la segunda jornada correspondiente al Calendario A, un periodo que el Icfes destaca por reunir a la mayor cantidad de estudiantes inscritos en el país para estas evaluaciones de estado.

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Inscripciones y plazos para estudiantes de bachillerato

El proceso de inscripción para las pruebas del primer trimestre comienza el martes 1 de diciembre de 2026 y se extiende hasta el viernes 29 de enero de 2027 durante el periodo ordinario de registro y recaudo de recursos. Quienes no completen este trámite en la fecha límite contarán con una segunda oportunidad durante el periodo extraordinario, programado para ir del 1 al 12 de febrero de 2027, garantizando así que ningún estudiante elegible quede excluido por lapsos administrativos.

Publicación de citaciones y resultados de exámenes

Las citaciones para la jornada de abril se publicarán el viernes 2 de abril, mientras que los resultados individuales de Saber 11 Calendario B estarán disponibles para consulta desde el viernes 11 de junio de 2027. En contraste, los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico de ese mismo periodo se publicarán el 18 de junio. Para el Calendario A, cuyo registro ordinario ocurre entre el 15 de marzo y el 30 de abril, las citaciones se emitirán el viernes 6 de agosto, con resultados de Saber 11 el 22 de octubre y los demás exámenes el 29 de octubre.

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Estrategia de evaluación humanizada del Icfes

La Directora General (e) del Icfes, Maribel Castro Flórez, enfatizó que la publicación de estos calendarios es parte de un proceso de transformación institucional que busca ir más allá del simple resultado numérico. Castro declaró que estas pruebas se conciben como instrumentos que transforman la educación al generar evidencia estratégica sobre las trayectorias de aprendizaje, aportando información clave para la toma de decisiones, el acceso a la educación superior y el cierre de brechas sociales bajo un enfoque humano e inclusivo.

Agenda para pruebas Saber Pro y Saber TyT

Para los estudiantes de programas profesionales, técnicos y tecnológicos, el Icfes ha fijado dos jornadas para las pruebas Saber Pro y Saber TyT. La primera se realizará el domingo 23 de mayo de 2027, requiriendo que las instituciones de educación superior realicen la preinscripción entre el 7 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, los estudiantes deben completar su registro y recaudo ordinario entre el 12 de enero y el 12 de febrero, con un periodo extraordinario programado del 15 al 26 de febrero, y las citaciones se publicarán el viernes 7 de mayo.