Icfes Confirma Citación para Examen de Estado a Miles de Estudiantes en 2026

El Icfes ha confirmado la citación de miles de estudiantes de carreras universitarias, técnicas y tecnológicas para el examen de Estado del primer semestre de 2026, tanto en modalidad presencial como electrónica. La prueba evaluará competencias clave para el futuro profesional de los estudiantes y contribuirá a la mejora continua de la calidad de la educación superior en Colombia.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ( Icfes ) ha confirmado la citación de miles de estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos para la realización del examen de Estado del primer semestre de 2026.

Esta importante jornada evaluativa, que se llevará a cabo principalmente bajo la modalidad de lápiz y papel, representa un hito crucial en el sistema de educación superior colombiano. La aplicación de estas pruebas no solo cumple con un requisito de grado para los estudiantes, sino que también proporciona una medición estandarizada de la calidad de la educación superior en el país.

Además, ofrece a los participantes información valiosa sobre sus competencias y habilidades, preparándolos para los desafíos de su futura vida laboral. La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, enfatizó la importancia de basar las decisiones en evidencia sólida y destacó cómo la aplicación de estas pruebas permite realizar análisis técnicos, metodológicos, operativos, logísticos y tecnológicos que contribuyen a la mejora continua del sistema educativo, adaptándose a las condiciones específicas de cada población y considerando factores socioeconómicos relevantes.

En detalle, un total de 1.244 estudiantes han sido citados para presentar la prueba Saber Pro o Saber TyT exterior bajo la modalidad electrónica, distribuidos en 80 ciudades de 30 países. Para la jornada presencial, más de 140.000 estudiantes rendirán el examen Saber Pro, mientras que cerca de 106.000 estudiantes se enfrentarán a la prueba Saber TyT. Estas pruebas evaluarán competencias genéricas esenciales para el desarrollo profesional y personal, incluyendo razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.

El Icfes ha reiterado la importancia de que todos los estudiantes citados consulten su citación con anticipación en el sitio web del instituto, verificando la ubicación del sitio de aplicación y planificando su desplazamiento con tiempo suficiente para evitar contratiempos. La jornada de la mañana iniciará a las 7:00 a.m. y finalizará al mediodía, mientras que la jornada de la tarde comenzará a la 1:30 p.m., con una duración máxima de 4 horas y 40 minutos para cada sesión.

Es crucial que los estudiantes estén bien informados sobre los requisitos y las normas establecidas para garantizar el correcto desarrollo de la evaluación. Para ingresar al sitio de aplicación, los estudiantes deberán presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional.

Los extranjeros residentes en Colombia deberán presentar su cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI de su país de origen. Se aceptarán documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, los cuales deberán ser presentados a través del aplicativo correspondiente; no se admitirán fotografías ni impresiones de los documentos.

Además, los estudiantes deberán llevar consigo lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán ser intercambiados ni prestados durante el examen. El uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico está estrictamente prohibido y puede resultar en la anulación de la prueba. Los dispositivos electrónicos deberán ser depositados en una bolsa de seguridad, a la cual los estudiantes tendrán acceso únicamente al finalizar el examen.

Se insta a todos los participantes a prestar atención a las indicaciones proporcionadas por los jefes de salón y a mantener un comportamiento adecuado durante toda la jornada. Los resultados individuales estarán disponibles para su descarga a partir del viernes 14 de agosto





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