Icfes: Plazos clave para inscripciones a Pre Saber y Validación del Bachillerato

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anuncia que las inscripciones ordinarias para las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estarán abiertas hasta el 1 de mayo. Los exámenes se realizarán el 26 de julio y los resultados se publicarán el 25 de septiembre.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ( Icfes ) ha confirmado las fechas clave para dos de sus evaluaciones más significativas del año: las pruebas Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico. Los exámenes se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de julio, marcando una fecha importante para miles de estudiantes que buscan acceder a la educación superior o certificar su formación académica.

La entidad recordó que el periodo de inscripción ordinario para estas pruebas, que son las que registran la mayor participación a lo largo del año, estará abierto hasta el viernes 1 de mayo. Este plazo es crucial para aquellos que deseen completar su registro y pago sin incurrir en recargos adicionales.

La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, hizo un llamado enfático a rectores e instituciones educativas para que guíen y apoyen a sus estudiantes en este proceso de inscripción, instándolos a realizarlo con la mayor antelación posible. El objetivo de esta recomendación es prevenir cualquier tipo de inconveniente que pudiera surgir y que, en última instancia, pudiera afectar el camino de los jóvenes hacia la continuidad de sus estudios en universidades y centros de formación técnica y tecnológica.

Blandón Bermúdez también destacó el compromiso continuo del Icfes por expandir la cobertura de estas evaluaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Este esfuerzo se enmarca en el reconocimiento de la rica diversidad étnica presente en Colombia y busca activamente contribuir al desarrollo integral de los proyectos de vida de los jóvenes. La evaluación se fundamenta en sus capacidades intrínsecas y en los retos de aprendizaje que enfrentan, proporcionando así una herramienta valiosa para la orientación y el progreso académico y personal.

Es fundamental que los aspirantes estén atentos a los plazos establecidos para el pago y registro. El calendario oficial señala que el registro y recaudo ordinario concluye el 1 de mayo. Tras esta fecha, se habilitará un periodo extraordinario de inscripción con tarifas diferentes, el cual tendrá una duración limitada antes del cierre definitivo del proceso.

Los resultados de las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se publicarán el viernes 25 de septiembre, permitiendo a los estudiantes conocer su desempeño y tomar decisiones informadas sobre su futuro académico. El Icfes reitera la importancia de cumplir con las fechas y requisitos establecidos para asegurar una participación exitosa en estas importantes evaluaciones que abren puertas a nuevas oportunidades educativas y profesionales para la juventud colombiana, promoviendo la equidad y el acceso a una educación de calidad en todo el país.





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