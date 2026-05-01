Ideam advierte sobre lluvias intensas y riesgos de deslizamientos para el primer fin de semana de mayo de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha pronosticado lluvias moderadas a fuertes en gran parte de Colombia para el primer fin de semana de mayo de 2026, con especial impacto en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. Se recomienda precaución ante posibles crecientes repentinas, deslizamientos e inundaciones.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ) ha emitido su pronóstico climático para el primer fin de semana de mayo de 2026, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes en la mayoría de las regiones del país.

Según el informe, las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas Pacífica, Andina y Amazónica, con un llamado a la ciudadanía para que esté alerta ante posibles crecientes repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en áreas cercanas a ríos y laderas. El viernes se espera que las lluvias sean moderadas a intensas en amplias zonas del territorio nacional, con tormentas aisladas en algunos sectores.

Las regiones más afectadas serán el suroccidente de la Pacífica, incluyendo departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y partes del Valle del Cauca. En la región Andina, se anticipan lluvias frecuentes y localmente intensas en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, con mayor impacto en las zonas montañosas. La Amazonía también registrará precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Mientras tanto, en la región Caribe se prevén lluvias dispersas en Bolívar, Cesar y Córdoba, aunque en el norte predominarán condiciones más secas. La Orinoquía experimentará lluvias aisladas, y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el clima permanecerá seco. Para el sábado, se mantendrá la inestabilidad atmosférica, con lluvias moderadas y la posibilidad de tormentas eléctricas en gran parte del país.

La región Pacífica seguirá siendo la más afectada, con acumulados significativos en Nariño, Cauca, el centro y sur del Chocó, así como en el sur y oriente del Valle del Cauca. En la región Andina, las lluvias persistirán en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, con mayor intensidad en las áreas montañosas. La Amazonía continuará con lluvias moderadas a fuertes en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En el Caribe, las lluvias serán dispersas en el centro y sur, mientras que la Orinoquía tendrá precipitaciones aisladas sin acumulados significativos. El archipiélago de San Andrés mantendrá condiciones secas. El domingo, aunque se espera una leve disminución de las lluvias en la Orinoquía y el sur de la región Andina, las precipitaciones continuarán siendo moderadas a fuertes en gran parte del país.

Las regiones más afectadas serán la Andina, el occidente y sur de la Amazonía, y sectores del Caribe central. En la Pacífica, se prevén lluvias moderadas a localmente fuertes en el centro y sur del Chocó, Cauca y Nariño, con acumulados importantes cerca del litoral. La región Andina mantendrá lluvias persistentes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, principalmente en zonas montañosas.

En la Amazonía, las lluvias continuarán moderadas, con mayor intensidad en Caquetá y Putumayo. En el Caribe, se registrarán lluvias moderadas en Bolívar, Cesar y Magdalena, mientras que en la Orinoquía habrá precipitaciones dispersas. San Andrés y Providencia seguirán con condiciones secas





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