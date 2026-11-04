IDEAM alerta lluvias en Colombia por Onda Tropical 40 el 3 de noviembre

El IDEAM advierte sobre lluvias moderadas y fuertes con tormentas eléctricas en regiones Caribe, Andina y Pacífica debido al paso de la Onda Tropical 40.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM) emitió un boletín meteorológico detallado para el 3 de noviembre que describe las condiciones climáticas predominantes en todo el territorio nacional. Este informe oficial establece que gran parte del país experimentó cielos despejados y parcialmente nublados durante esa fecha específica.

Condiciones meteorológicas del 3 de noviembre

A pesar de la presencia generalizada de tiempo seco en múltiples departamentos, el boletín del IDEAM incluye advertencias críticas sobre precipitaciones intensas. Se reportaron lluvias moderadas y fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en sectores específicos de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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El análisis espacial indica que el tiempo seco fue predominante en áreas extensas como la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño. Estas zonas registraron estabilidad atmosférica significativa durante el día 3 de noviembre.

Impacto de la Onda Tropical 40

La causa principal de los eventos hidrometeorológicos adversos identificados por el IDEAM es el paso de la Onda Tropical 40. Esta perturbación atmosférica generó núcleos de lluvia concentrados en sectores del oriente y sur de la Amazonía, así como en áreas de la Orinoquía, norte, centro y occidente del país.

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Las alertas específicas señalan riesgos en sectores del Caribe central y sur, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Eje Cafetero, Valle del Cauca y diversas áreas de la región Andina también fueron catalogadas como zonas vulnerables a estas inclemencias climáticas.

Pronóstico térmico para ciudades principales

El IDEAM proporcionó datos concretos sobre las temperaturas máximas esperadas para el jueves 5 de noviembre en las principales ciudades colombianas. En Cúcuta y Neiva, los termómetros marcaron rangos entre 33 y 37 °C, indicando calor intenso en estas localidades.

En Yopal y Riohacha, se proyectaron temperaturas entre 31 y 35 °C. Para Bogotá, el pronóstico indicó máximas más frescas, situándose entre 18 y 22 °C, lo que refleja la variabilidad térmica propia de la altitud capitalina frente a las condiciones del interior del país.