Ideam: Alerta por lluvias intensas en Colombia para el 3 de noviembre

El Ideam pronostica lluvias intensas y moderadas en varias regiones de Colombia este martes 3 de noviembre, afectando el Caribe, Pacífico y Andes. Conoce los departamentos bajo alerta.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) ha emitido un pronóstico detallado para este martes, 3 de noviembre, advirtiendo sobre la presencia de lluvias en múltiples regiones del territorio nacional. Los departamentos del Caribe y del Pacífico figuran entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones significativas durante la jornada.

Pronóstico meteorológico para hoy 3 de noviembre

El pronóstico establece que el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del país. La mayor concentración de nubosidad se registrará en las regiones Pacífica y Caribe, así como en el norte de la región Andina. Además, el oriente de las regiones de Orinoquía y Amazonía también presentará cielos cubiertos.

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Regiones afectadas por precipitaciones intensas

Desde la madrugada, se han registrado lluvias fuertes en el norte de la región Andina, Orinoquía, Amazonía y la zona Pacífica. También han sido afectadas áreas del sur de Córdoba, Bolívar, Chocó, el occidente del Valle del Cauca y Cauca. Adicionalmente, el noroccidente de Nariño, el sur de Antioquia, Caldas, el sur de Santander, el norte del Meta, Guainía, el occidente de Caquetá, Vaupés y Amazonas han experimentado precipitaciones.

Situación meteorológica en la capital colombiana

En Bogotá, se espera un cielo parcialmente nublado durante las horas matutinas, con períodos de tiempo seco. No obstante, durante la tarde y la noche, aunque predominará el clima seco, existe la probabilidad de lluvias ligeras y dispersas en el occidente de la ciudad. Las localidades de Suba, Bosa, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar son las más susceptibles a estos fenómenos. Por la noche, podrían producirse lloviznas aisladas en el occidente y sur de la capital.

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Alertas para el Caribe y el Pacífico colombiano

Para la región Caribe, se prevé que las lluvias se intensifiquen durante la tarde y la noche. Los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena, junto con el mar Caribe colombiano, se encuentran bajo monitoreo por la posibilidad de cielos mayormente nublados. En la región Pacífica, se espera nubosidad generalizada con lluvias de intensidad moderada a fuerte en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Condiciones en la región Andina y los Llanos

En la zona Andina, se prevé precipitaciones durante la tarde y la noche en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. Para los Llanos orientales, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía, especialmente entre la tarde y la noche. En la Amazonía, el cielo estará nublado con lluvias de ligera a moderada en Amazonas, Guaviare y Vaupés.