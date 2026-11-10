Ideam alerta por lluvias y deslizamientos en Colombia del 10 al 13 de noviembre

El Ideam pronostica lluvias de intensidad variable en regiones Andina y Pacífica del 10 al 13 de noviembre, con 420 municipios bajo alertas por deslizamientos.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) emitió un pronóstico detallado para el territorio colombiano que abarca desde el martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de variada intensidad. Esta precipitación afectará principalmente a sectores de las regiones Andina y Pacífica, impactando directamente a departamentos clave como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, así como a otros territorios ubicados en el centro y occidente del país. La entidad científica ha señalado que estas condiciones meteorológicas requieren una vigilancia estricta debido a la coincidencia con zonas ya vulnerables.

Alertas por deslizamientos en 420 municipios

El departamento de Antioquia se encuentra en una situación de alta preocupación sanitaria y territorial, ya que registra 89 municipios con alertas activas por la amenaza de deslizamientos de tierra. Dentro de este número crítico, ocho localidades mantienen una alerta roja, veinticinco se encuentran en estado naranja y cincuenta y seis operan bajo una alerta amarilla. Esta cifra sitúa al departamento entre las entidades con mayor cantidad de municipios bajo advertencia geotécnica en la nación. El consolidado nacional refleja esta complejidad al contar con 420 municipios que presentan algún nivel de alerta por movimientos en masa, lo que indica un riesgo significativo para las comunidades locales.

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Distribución regional de riesgos geotécnicos

La distribución de las alertas por deslizamientos no se limita a Antioquia, sino que se extiende a varias regiones del país con cifras importantes que demandan atención inmediata. El departamento del Chocó registra quince municipios en alerta roja, mientras que el Tolima cuenta con catorce en estado naranja y veintidós en alerta amarilla. El departamento de Santander suma diez municipios en naranja y treinta y seis en amarillo, y Boyacá reporta doce alertas en cada uno de estos niveles. Además, Cundinamarca tiene treinta y un municipios entre las alertas naranja y amarilla, Nariño tiene catorce, Caldas tiene dieciocho, y Cauca tiene veinte, evidenciando un riesgo extendido.

Balance por regiones y pronóstico del 10 de noviembre

En el balance por regiones, la región Andina concentra la mayor parte de la vulnerabilidad, con 291 de los 420 municipios advertidos por amenaza de deslizamientos. Le sigue la región Pacífica con 78 municipios bajo alerta, y la región Caribe con 24. Para el martes 10 de noviembre, los mapas del Ideam muestran precipitaciones en sectores del occidente y el centro del país, especialmente en áreas de las regiones Pacífica y Andina. Durante la madrugada y la mañana se observan lluvias en sectores del Pacífico y el occidente de la región Andina, y en la tarde y la noche también se pronostican precipitaciones en estas zonas, además de sectores del sur y el oriente del territorio nacional.

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Evolution of rainfall until November 13

Para el miércoles 11 de noviembre, el pronóstico mantiene las precipitaciones en diferentes sectores del país, con presencia de lluvias en las regiones Andina y Pacífica. Los mapas de la entidad muestran acumulados de lluvia durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche en distintos puntos del territorio nacional, y también se observan precipitaciones en sectores del sur y el oriente colombiano. Las condiciones previstas mantienen la atención sobre Antioquia y los departamentos del occidente del país, donde las lluvias pueden coincidir con las zonas que ya presentan alertas por deslizamientos, incrementando la probabilidad de eventos geológicos.

Para el jueves 12 de noviembre, el Ideam pronostica lluvias fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina, principalmente en Chocó, Antioquia y algunas zonas del centro del país. Las precipitaciones moderadas se esperan en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare. También podrían presentarse lluvias leves y dispersas en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Para el viernes 13 de noviembre, el Ideam prevé lluvias más intensas en sectores del occidente y norte del país, además de precipitaciones en algunas zonas del sur y el oriente del territorio nacional, con precipitaciones de intensidad moderada en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, y lluvias ligeras en áreas de Huila, Casanare, Meta, Vichada y Amazonas.

Alertas de crecientes súbitas e inundaciones

El Ideam reportó 204 alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones distribuidas en diferentes áreas hidrográficas del país. El área del Magdalena-Cauca concentra 87 de estas alertas, seguida por el Caribe con 39, el Orinoco con 38, y el Pacífico con 29. La Amazonía registra una alerta. El reporte también incluye una alerta puntual por inundaciones y/o crecientes súbitas en el área hidrográfica Magdalena-Cauca. El instituto advierte que estos eventos pueden presentarse en afluentes y no necesariamente en los ríos principales, por lo que recomienda a las comunidades ribereñas vigilar el comportamiento de los niveles del agua y atender las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo.