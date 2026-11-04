Ideam pronostica lluvias y máximas de 36°C en Colombia

El Ideam alerta sobre contrastes climáticos esta semana. Lluvias intensas en varias regiones y temperaturas de hasta 36°C en Neiva, Cúcuta, Yopal y Puerto Carreño.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) ha emitido un pronóstico detallado para la semana que abarca desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de noviembre, advirtiendo sobre una marcada variabilidad climática en todo el territorio nacional. Las autoridades ambientales esperan condiciones extremas que incluyen precipitaciones significativas en múltiples departamentos y olas de calor intenso en ciudades específicas del interior y la Orinoquía.

Pronóstico térmico y zonas de calor extremo

Las temperaturas más elevadas de la semana se registrarán en las regiones Andina y Orinoquía, con valores que podrían alcanzar los 36°C. Específicamente, el Ideam prevé que las ciudades de Neiva, Cúcuta, Yopal y Puerto Carreño experimenten estas máximas térmicas. Para el miércoles 4 de noviembre, se estima que Neiva, Cúcuta y Puerto Carreño alcancen alrededor de 36°C, mientras que Yopal registrará cerca de 34°C. Esta tendencia de calor persistirá durante el jueves y el viernes, manteniendo a Yopal y Puerto Carreño en torno a los 36°C, y a Neiva y Cúcuta cerca de los 35°C.

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Distribución geográfica de las precipitaciones

Paralelamente al calor, se esperan lluvias de diferente intensidad en diversas partes del país. Entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, las precipitaciones afectarán a departamentos como Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño. Además, se proyectan lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, el sur de Bolívar, la subregión del Catatumbo, Risaralda y otras áreas del norte y occidente colombiano. En sectores como La Guajira, Atlántico, Sucre, Córdoba, el norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, el piedemonte de Caquetá, el sur de Putumayo y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también se anticipan condiciones de lluvia.

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Condiciones climáticas en Bogotá y capital

La capital, Bogotá, enfrentará temperaturas entre los 11°C y los 21°C, con lluvias previstas principalmente durante las tardes y noches. La mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad se concentrará entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, afectando especialmente a los sectores norte y occidente. Este patrón climático contrasta con las zonas secas y cálidas de otras regiones, marcando una semana de diversidad meteorológica significativa para los habitantes de la capital.

Impacto regional y previsión por departamentos

En el resto del territorio, las lluvias se distribuirán de manera heterogénea. Mientras que en Huila, Casanare, Meta y Vichada se pronostican lluvias ligeras, amplios sectores de Arauca, Casanare, el oriente de Cundinamarca y el sur de Boyacá experimentarán condiciones variables. Las zonas de Casanare, Putumayo, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán precipitaciones concentradas. Asimismo, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño verán aumentos en la actividad pluvial, completando un panorama climático complejo para la semana del 4 al 6 de noviembre.