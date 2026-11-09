Idem revela bajo desempeño de microempresas en Antioquia y brecha de formalización

El primer Índice de Desempeño de la Empresa Micro (Idem) muestra una calificación de 35,6 en Antioquia, destacando las dificultades de gestión y la necesidad de formalización según el CEM.

El primer Índice de Desempeño de la Empresa Micro (Idem) presentado por el Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) revela que el desempeño de las microempresas en Antioquia se ubicó en 35,6 puntos de un total de 100. Esta medición, diseñada específicamente para este segmento, ofrece una radiografía detallada de las condiciones operativas y destaca los desafíos críticos para la sostenibilidad de estas unidades productivas en la región.

Brecha entre formalizadas e informales

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la marcada diferencia entre los negocios que han cumplido con los requisitos de formalización y aquellos que continúan operando en la informalidad. Las empresas formalizadas obtuvieron un puntaje promedio de 41,9, mientras que las no formalizadas alcanzaron apenas 29,2 puntos, lo que representa una brecha considerable de 12,7 puntos entre ambos grupos.

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Este resultado general ubica el desempeño global de las microempresas en un nivel bajo, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer sus capacidades empresariales. La falta de herramientas y servicios adecuados limita su desarrollo, evidenciando la necesidad de mejorar sus procesos de gestión y ampliar el acceso a recursos que favorezcan su crecimiento sostenido en el mercado.

Evaluación por cinco dimensiones clave

El Idem evaluó el desempeño de las microempresas a partir de cinco dimensiones relacionadas con las capacidades de los empresarios, los recursos disponibles y las condiciones para desarrollar sus actividades económicas. La dimensión con el resultado más alto fue el nivel de formalización, con 45 puntos, componente que mide el cumplimiento de obligaciones empresariales, tributarias y laborales.

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En segundo lugar se ubicó el acceso a financiación, con 36,1 puntos, evaluando la capacidad de los empresarios para acceder a productos y servicios financieros formales. La adopción digital obtuvo 35,7 puntos, midiendo el uso de dispositivos tecnológicos, y el entorno institucional alcanzó 32,5 puntos, analizando el aprovechamiento de servicios institucionales.

Finalmente, la operación del negocio obtuvo el puntaje más bajo con 28,7 puntos. Esta dimensión examina las capacidades empresariales desarrolladas por los propietarios para gestionar y operar sus unidades productivas, señalando que persisten dificultades fundamentales para la consolidación de estos negocios, especialmente en su gestión cotidiana.

Propuestas del coordinador Juan Miguel Giraldo

A partir de los resultados del índice, Juan Miguel Giraldo, coordinador del CEM, planteó cinco propuestas para impulsar el desarrollo de este segmento empresarial. Estas iniciativas están orientadas a impulsar la empresa micro emergente, promover la adopción gradual de herramientas digitales y avanzar en la implementación de la empresa individual con responsabilidad limitada.

Las recomendaciones buscan fortalecer las capacidades financieras de los empresarios e implementar una ruta de acompañamiento que responda a las necesidades específicas de este segmento. El objetivo es atender las brechas identificadas, como el fortalecimiento de las capacidades de operación y la ampliación del acceso a servicios financieros formales, permitiendo que los empresarios aprovechen mejor la oferta institucional disponible.

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Origen y actualización del índice Idem

El Índice de Desempeño de la Empresa Micro define el desempeño como la manera en que el empresario desarrolla y gestiona su actividad económica, considerando capacidades, recursos, procesos y condiciones. La medición se construyó a partir de la Encuesta de la Empresa Micro Antioquia y se actualizará cada dos años para generar información continua sobre la situación de este segmento.

El Idem es el primer índice desarrollado en Colombia para medir específicamente el desempeño de las microempresas, consideradas un motor clave de la economía regional y nacional. Esta iniciativa es liderada por el Centro de Estudios de la Empresa Micro, la primera institución de pensamiento enfocada en generar conocimiento sobre este tipo de unidades productivas en el país.

El CEM es una alianza interinstitucional conformada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Corporación Interactuar, Comfama, la Cámara de Comercio Aburrá Sur y FGA Fondo de Garantías, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Su propósito es aportar elementos para diseñar iniciativas públicas y privadas que contribuyan al fortalecimiento y la competitividad de las microempresas antioqueñas.