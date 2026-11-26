Autoridades identifican a Haider Muñetón Zapata como el líder del ataque a Éxito Cartagena. Su familia niega vínculo criminal y exige informes oficiales sobre su muerte en el operativo.

Las autoridades en Cartagena confirmaron la identidad de Haider Muñetón Zapata como el presunto líder del grupo criminal que secuestró a 84 personas en el almacén Éxito de La Castellana. Este hombre falleció durante el operativo de rescate llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, aunque su esposa, Indira Lambis, lo había identificado previamente como una de las víctimas retenidas.

Muñetón fue señalado oficialmente por las autoridades como el responsable principal de la toma del supermercado y del disparo contra el Comando Especial de la Policía durante la intervención. Su muerte ocurrió en medio de la confusión inicial, cuando su esposa esperaba ansiosa su liberación junto a otros retenidos tras haber localizado su vehículo parqueado cerca del lugar.

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Detalles del perfil y antecedentes judiciales

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, declaró que Haider Muñetón Zapata no poseía antecedentes judiciales, a diferencia de los otros dos individuos capturados por el delito de tráfico de armas. Esta distinción en su historial legal contrasta con la descripción detallada que ofrecieron los testigos sobre su conducta durante la crisis.

Los allegados de Muñetón revelaron que el hombre era oriundo de Medellín y había residido en Cartagena durante 12 años. Su esposa, Indira Lambis, insistió en que era un ingeniero industrial dedicado al sector de la construcción, realizando labores de impermeabilización y conduciendo un vehículo registrado en la plataforma InDrive. La familia describió al fallecido como una persona tranquila sin vínculos con la actividad criminal.

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Narrativa de los rehenes y testigos oculares

Testigos presenciales, como el rehen Carlos Tapia, ofrecieron una versión diametralmente opuesta a la narrativa de la familia. Tapia relató que Muñetón llevaba puesto un uniforme táctico y portaba un arsenal conformado por una escopeta, una pistola y un cuchillo. Fue descrito como la figura que daba las órdenes a los demás miembros del grupo.

El testigo explicó que el líder lo mantuvo separado del grupo principal, colocándolo cerca de una salida de emergencia que contaba con un candado. Allí, Muñetón lo colocó junto a una silla donde reposaban explosivos conectados a un teléfono celular desechable, manteniéndolo vigilado durante aproximadamente cinco horas como si fuera un escudo humano.

Búsqueda familiar y procedimientos de identificación

Indira Lambis relató que la mañana del martes, a las 8:12 a.m., recibió un mensaje de su esposo indicando que estaba comprando buñuelos en Éxito para luego recogerla. Al enterarse de la crisis, se dirigió a la zona y verificó que el vehículo de su esposo estaba estacionado en su lugar habitual, lo que le provocó alarma inmediata.

Tras el rescate, los uniformados notificaron a la familia para que se acercara al comando de la Policía, pero la incertidumbre aumentó cuando no se encontró a Haider entre los liberados. Oscar Torres, abogado de la familia, señaló que las autoridades les entregaron versiones contradictorias y que la información oficial solo se obtendría a través de los informes de la URI, la Fiscalía y Medicina Legal.

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Reacciones ante la muerte y cierre del establecimiento

La empresa Éxito reabrió sus puertas una vez finalizados los protocolos de seguridad, pero la familia de Muñetón se mantiene en espera de los resultados forenses. Torres afirmó que, aunque ya han identificado el cuerpo a través de la Medicina Legal, aún aguardan los dictámenes de la necropsia para esclarecer los hechos.

La familia insiste en que las autoridades deben resolver las dudas persistentes sobre la muerte de Muñetón y los detalles del operativo. Hasta que se publiquen los informes oficiales, persiste la brecha entre la visión de los testigos que lo vieron liderar la toma y la percepción de tranquilidad que su esposa y allegados tenían de él.