Identificada la copiloto Nathalia Gadelha, de 20 años, en el accidente aéreo en Florida

Nathalia Gadelha, con 1300 horas de vuelo, fue la copiloto del Learjet estrellado en Florida. El avión venía de Texas rumbo a Bahamas. Detalles del fatal incidente.

La copiloto del Learjet que se estrelló en el suelo de Florida ha sido identificada como Nathalia Gadelha, una joven de 20 años con una trayectoria aeronáutica excepcional para su edad. Este accidente trágico interrumpió los planes de una mujer que había dedicado su vida a la aviación desde la infancia y que soñaba con pilotar aviones comerciales para aerolíneas internacionales.

Perfil excepcional de Nathalia Gadelha

Nathalia, nacida en Florida pero de familia brasileña, obtuvo su licencia de piloto privado antes de conseguir su licencia de conducir, demostrando un interés temprano y genuino por los cielos. Su madre, Camila Gadelha Corteleti, y su padrastro, Thiago Corteleti, confirmaron a CNN Brasil que Nathalia formaba parte activa de la tripulación del avión implicado en el siniestro.

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El interés de Nathalia por los aviones comenzó durante su infancia en Boca Ratón, Florida, donde acostumbraba ir al aeropuerto local para observar detenidamente los despegues y aterrizajes de las aeronaves. Según contó su madre, este amor por la aviación se consolidó con el tiempo, convirtiéndolo en su principal vocación profesional y personal.

En 2020 inició sus primeras lecciones formales de vuelo, marcando el inicio de una carrera que avanzó a pasos agigantados. En octubre de 2023, cuando cursaba el último año de secundaria en West Boca Raton High School, ya había acumulado una experiencia técnica impresionante que superaba ampliamente el promedio de pilotos de su generación.

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Trayectoria y certificaciones aeronáuticas

Antes del accidente, Nathalia contaba con una licencia comercial, habilitación multimotor, certificación de vuelo por instrumentos y acreditación como instructora de vuelo. Estas credenciales la habilitaban para realizar maniobras complejas y volar en diversas condiciones climáticas, algo que demuestra su alto nivel de preparación profesional.

Continuó su preparación en American Flyers, una reconocida escuela de aviación donde amplió sus conocimientos técnicos y obtuvo otras certificaciones relevantes. En una entrevista con CBS12 ese año, la joven, identificada entonces como Nathalia Filgueiras, habló de esa particularidad que la distinguía y que le permitió alcanzar niveles de competencia avanzada a tan corta edad.

En el momento del incidente, Nathalia Gadelha acumulaba más de 1.300 horas de vuelo, una cifra significativa que refleja su dedicación y experiencia en la cabina. Su padre biológico no estaba involucrado directamente en la confirmación, pero su familia materna reafirmó la identidad de la joven y su papel crucial como miembro de la tripulación.

Desarrollo fatal del accidente aéreo

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. Durante el vuelo, la tripulación mantuvo comunicaciones con la torre de control, pero las señales revelaron una situación crítica que derivó en el choque final contra el suelo en Greenacres.

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Registros de comunicaciones citados por medios estadounidenses señalan que la aeronave sufrió un descenso pronunciado antes de impactar. Se informó que la copiloto consultó sobre la posibilidad de ascender a 37.000 pies antes de declarar la emergencia, lo que sugiere intentos por recuperar la altitud y salvar la vida de todos los ocupantes.

Lo más escalofriante es que Nathalia Filgueiras textó a su novio apenas 10 minutos antes de la caída del avión. Este mensaje, confirmado por fuentes cercanas, revela la normalidad aparente de los momentos previos a la tragedia, antes de que el vuelo se convirtiera en una lucha contra el tiempo y la gravedad.

Investigación oficial y consecuencias

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa oficial del accidente ni han confirmado que las condiciones meteorológicas hayan provocado el siniestro. Los investigadores continúan analizando los datos de vuelo y las conversaciones grabadas para determinar si fue un error mecánico, humano o factors externos.

No se reportaron personas heridas en tierra, lo que ha aliviado parcialmente la tragedia para la comunidad local de Greenacres. Sin embargo, la pérdida de una joven piloto con tanto talento y futuro ha conmocionado a la familia brasileña y a la comunidad aeronáutica de Florida, que recuerda sus sueños comerciales.