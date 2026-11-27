Jailer Humberto Muñetón, presunto jefe de la banda, fue abatido tras el asalto al Éxito de La Castellana en Cartagena. Detalles del operativo y reacción de la familia.

Jailer Humberto Muñetón, de 51 años, es la identidad confirmada del hombre abatido durante el complejo operativo de rescate en la tienda Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena. Las autoridades colombianas establecieron que este individuo, quien presuntamente lideraba la banda delincuencial, fue eliminado tras intentos de reaccionar violentamente contra las fuerzas especiales encargadas de liberar a 87 personas tomadas como rehenes.

El enfrentamiento armado se extendió por más de 17 horas, generando una crisis de seguridad crítica en la zona. Todo inició tras un robo fallido contra un carro de valores, hecho que obligó a los delincuentes a encerrarse en el establecimiento comercial junto con los trabajadores y clientes presentes, exigiando grandes sumas de dinero y vehículos blindados a cambio de la seguridad de los captivos.

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Grabación audiovisual revela momentos finales

El medio de comunicación Noticias Caracol difundió un material audiovisual captado por un testigo presencial, el cual documenta los instantes precisos que culminaron con la muerte de Muñetón. En el registro, se observa al presunto jefe criminal vestido con ropa táctica negra, usando pasamontañas, casco y un chaleco con el logotipo de la Policía, lo que sugiere una preparación previa para el delito.

Las imágenes muestran a Muñetón encañonando a uno de los trabajadores del local comercial mientras los uniformados intentan negociar la liberación del rehén. Los agentes le insisten repetidamente en que suelte a la persona y le garantizan que respetarían su vida si se rendía. Este intercambio tenso se prolongó durante aproximadamente ocho minutos hasta que el sospechoso tomó una decisión fatal.

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Intercambio de disparos y consecuencias fatales

Según la versión oficial de las autoridades, Muñetón tuvo la clara intención de ejecutar al rehén, provocando que el tenso diálogo se convirtiera en un intercambio de disparos. El testigo registró el momento en que el criminal cayó al suelo tras ser impactado por un proyectil disparado por uno de los comandos de operaciones especiales, quienes actuaron para salvaguardar su integridad y la de los civiles.

Tras caer al piso, el arma de fuego de Muñetón se disparó accidentalmente, hiriendo la mano de uno de los agentes policiales que se encontraba en la escena del crimen. Este incidente accidental no alteró el desenlace final del asalto, el cual terminó con la neutralización del líder de la banda y la posterior liberación de todos los rehenes retenidos.

Testimonio de la esposa y vínculos laborales

Indira Lambis, esposa de Jailer Humberto Muñetón, ha proporcionado una perspectiva截然不同的 sobre los eventos que marcaron el final de la vida de su esposo. Lambis declaró a los medios que su esposo había salido de su residencia para comprar buñuelos, siguiendo su costumbre diaria, con la intención de luego recogerla para llevarla al trabajo. Esta rutina cotidiana contrasta fuertemente con la gravedad de los cargos criminales que pesaban sobre él.

El hombre residía con su esposa y su hijo en las inmediaciones de la tienda Éxito, un establecimiento que frecuentaba regularmente durante las mañanas. Según información proporcionada por el diario El Tiempo, Muñetón se dedicaba profesionalmente a la ingeniería industrial y trabajaba en Polyimper de Colombia S.A.S., una empresa constituida en Cartagena el 4 de diciembre de 2024, donde realizaba labores de impermeabilización en construcciones.