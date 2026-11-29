TVPerú confirma que el capitán Bruno Rivas Zegarra fue una de las víctimas mortales del accidente aéreo del Mi-17 que mató a ocho militares en el VRAEM, Perú.

La cadena estatal TVPerú reveló este sábado que el capitán Bruno Rivas Zegarra fue una de las ocho bajas mortales en el accidente aéreo ocurrido el jueves en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro ( VRAEM). La información confirma que el militar formaba parte de la tripulación aérea asignada para el traslado de la comitiva del papa León XIV durante su reciente visita oficial al país andino.

Identidad de la Víctima y Origen

El capitán Rivas Zegarra viajaba como copiloto en la aeronave siniestrada, específicamente en el helicóptero Mi-17 con matrícula FAP-646. Según detalló la televisora pública, este oficial era originario de Tambogrande, en la región de Piura, donde ha sido recordado por su trayectoria profesional y su labor humanitaria en la comunidad.

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Contexto de la Misión Aérea

La flota compuesta por cuatro helicópteros fue desplegada por la Fuerza Aérea del Perú el 14 de noviembre para garantizar el transporte seguro del Sumo Pontífice y su séquito. La ruta oficial incluía el desplazamiento desde Chiclayo, ciudad donde el papa León XIV ejerció como obispo durante ocho años, hacia la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en la región de Cajamarca, para posteriormente realizar el regreso.

No obstante, el Comando Especial VRAEM de las Fuerzas Armadas confirmó este viernes que la aeronave FAP-646 estaba destinada en el momento del siniestro a una operación distinta a la del traslado papal. La misión específica consistía en extraer a una patrulla militar de un sector convulso de esta zona estratégica. Desafortunadamente, nueve militares viajaban a bordo y solo uno logró sobrevivir al impacto.

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Identificación de Víctimas y Superviviente

El único superviviente del accidente es el piloto y comandante del helicóptero, Enzo Espinoza. Este oficial fue trasladado de urgencia a la capital, Lima, para recibir atención médica especializada. Por otro lado, las Fuerzas Armadas listaron a las restantes víctimas mortales, destacando a los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, así como a los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino de la fuerza aérea.

Además, el Ejército peruano perdió a los suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, y al suboficial de tercera Crisólogo Contreras. El helicóptero se estrelló sobre la zona de Sanabamba, un área rural perteneciente a la región andina de Ayacucho. Las autoridades han iniciado una investigación formal para determinar las causas exactas de la tragedia aérea.

Historial de Siniestros y Riesgos en la Región

Este incidente marca el segundo accidente grave que sufre un helicóptero Mi-17 de fabricación rusa en el Perú durante el año actual. El FAP-646 se une al FAP-614, que se estrelló en febrero en una zona montañosa de la región de Arequipa bajo condiciones de intensa niebla. El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que abarca territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental de los Andes peruanos.

Esta área geográfica es crucial para la economía ilegal del país, ya que de ella proviene aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, el segundo productor mundial después de Colombia. La presencia de narcotráfico en el VRAEM convive con remanentes de la organización maoísta Sendero Luminoso, fundada por el fallecido Abimael Guzmán. Esta organización desató un conflicto armado interno entre 1980 y 2000, que dejó un balance de aproximadamente 69.000 víctimas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La combinación de terreno difícil, condiciones climáticas adversas y la presencia de grupos armados illegal mantiene a esta zona bajo alta vigilancia y riesgo operativo para las fuerzas del orden.