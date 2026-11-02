Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo

El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real completó la identificación de las 69 víctimas mortales del accidente de tren en Urda, Toledo, mediante huellas y ADN.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado con éxito la identificación de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el miércoles pasado en Urda, Toledo, en el centro de España. Los datos oficiales confirmados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID) establecen que el balance provisional sigue siendo de 69 personas muertas, consolidando la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Detalles de las Identificaciones

De las 69 identificaciones realizadas, 56 personas fueron identificadas mediante huella dactilar, un procedimiento llevado a cabo por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes 13 víctimas fueron identificadas mediante análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

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El procedimiento seguido implicó la notificación personal y presencial a las familias una vez que la identificación era fehaciente, momento en el que se incorporaron a la estadística oficial del CID. Hasta este momento, 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares, asegurando que las labores se ejecutaron con el mayor rigor y celeridad posibles.

Perfiles de las Víctimas

Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Todas las víctimas eran mayores de edad, compuestas por 40 hombres y 29 mujeres. Se notificaron las identificaciones a todas las familias y a las oficinas consulares correspondientes para los ciudadanos extranjeros.

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Entre los 15 ciudadanos extranjeros fallecidos, 4 son de nacionalidad estadounidense, 2 de nacionalidad australiana, 2 japonesas, 1 argentina, 1 canadiense, 1 checa, 1 francesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina. Las notificaciones se realizaron únicamente después de confirmar la identidad para evitar errores y garantizar el respeto a los procesos legales y familiares.

Participación Profesional y Logística

Más de 60 profesionales participaron desde el miércoles en las autopsias e identificaciones en Toledo. Este equipo incluyó médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), Cuenca (1), y 2 asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. También intervinieron 8 técnicos de autopsia de Toledo, Albacete, Cáceres y Guadalajara.

Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología realizaron las pruebas de ADN post mortem. El trabajo fue apoyado por 27 agentes de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística y Policía Judicial, quienes gestionaron las huellas y el análisis de ADN familiar. Además, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo y una de Órganos con Jurisdicción Estatal prestaron apoyo psicológico a las familias.

Apoyo Militar y Protocolo Nacional

La Unidad Militar de Emergencias (UME) proporcionó apoyo logístico esencial hasta la finalización de las identificaciones y notificaciones. La UME facilitó los medios necesarios para la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores médico-forenses en Toledo y Ciudad Real.

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El CID fue constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Esta estructura centralizada permitió coordinar los esfuerzos de múltiples instituciones para ofrecer una respuesta eficiente, transparente y respetuosa con las víctimas y sus entornos familiares en la región de Castilla-La Mancha.