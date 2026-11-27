Jailer Humberto Muñetón Zapata fue identificado como miembro de la banda que secuestró a 87 personas en el Éxito de Cartagena el 25 de noviembre.

Jailer Humberto Muñetón Zapata fue identificado como el hombre fallecido durante el operativo de rescate en el almacén Éxito de la sede Contadora en Cartagena, ocurrido la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El fallecimiento de este hombre de 51 años, oriundo de Yarumal en Antioquia, puso fin a más de 36 horas de incertidumbre y angustia para su entorno personal y la comunidad, culminando con la retirada de sus restos de la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla la noche de este jueves 26 de noviembre.

Confirmación oficial de su participación en el delito

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó públicamente la tarde del mismo miércoles 25 de noviembre que Muñetón formaba parte del grupo armado que mantuvo retenidas a las 87 personas en el centro comercial La Castellana. Las pruebas de la investigación, los registros captados por drones y los testimonios de los rehenes respaldan que el fallecido participó inicialmente en el hurto de un carro de valores y posteriormente lideró la acción dentro del establecimiento.

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La información oficial desmiente las versiones contradictorias que circulaban al inicio de los hechos y establece claramente que la Fuerza Pública abatido al presunto líder de la banda durante el asalto policial. Las autoridades mantienen en su poder a otros dos posibles involucrados en la situación, a quienes se les incautaron armas y serán imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, sin derecho a rebaja de penas debido a la presencia de menores de edad en el crimen.

Dolor familiar y retraso en la identificación

Indira Lambis, compañera sentimental del fallecido, tardó más de 24 horas en enterarse del deceso de Muñetón Zapata. Ella perdió contacto con él desde las 8:12 de la mañana del martes 24, cuando recibió un último mensaje por WhatsApp indicando que ingresaba al Éxito a comprar buñuelos. Al notar que los mensajes no le llegaban y que no contestaba las llamadas, comenzó a recibir noticias sobre los hechos y a intentar comunicarse sin éxito hasta que las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo.

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La familia pudo retirar los restos la noche de este jueves 26 de noviembre, poniendo fin a un período de incertidumbre y dolor. Los restos fueron trasladados a una funeraria, y se prevé que las exequias se realicen al parecer en el Cementerio Jardines de Cartagena a las 10 de la mañana de este viernes 28 de noviembre. Este procedimiento marcó el cierre oficial del ciclo de duelo para los allegados a la víctima.

Violencia contra la prensa durante el traslado

El procedimiento de entrega del cuerpo finalizó con un incidente de violencia dirigido contra el periodista Yolians Puerta, de Caracol Radio, quien cubría la diligencia en Medicina Legal. Puerta denunció haber sido víctima de agresiones verbales y físicas por parte de personas que acompañaban a Indira Lambis mientras intentaba registrar la salida de los restos mortales de las instalaciones ubicadas en el barrio Zaragocilla.

Según relató el reportero, la agresión física ocurrió alrededor de las 6:15 de la tarde cuando el carro fúnebre ingresó al lugar. Él estaba posicionado en la entrada de la Seccional Bolívar y, al ver el vehículo, se acercó a la puerta para tomar imágenes y registrar el evento. Su intención era conocer la versión de la pareja sentimental de Muñetón Zapata y contrastar las especulaciones surgidas sobre el secuestro.

El incidente con la prensa subraya la tensión extrema vivida por las familias de los involucrados, tanto de las víctimas como de los agentes del orden y los miembros del grupo criminal. La confirmación de la identidad de Muñetón como parte de la estructura criminal cierra un capítulo doloroso pero esencial para la verdad histórica de los eventos ocurridos en el Éxito Cartagena, dejando a la comunidad y a las autoridades en un estado de revisión procesal y duelo público.