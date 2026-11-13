Identifican a tres fallecidos colombianos en derrumbe de Brooklyn

La identidad de las tres víctimas mortales colombianas en el colapso de un edificio en Flatbush, Brooklyn, ha sido confirmada por el consulado colombiano en Nueva York.

El Consulado General de Colombia en Nueva York ha confirmado oficialmente la identidad de los tres ciudadanos nacionales fallecidos a raíz del derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. Esta tragedia estructural dejó un saldo total de ocho personas muertas y al menos 19 heridos, cuatro de ellos en estado crítico, según los reportes iniciales de las autoridades locales de emergencias.

Identificación de las víctimas fatales

Las víctimas identificadoras son Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes González, de 10 años; y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años. De acuerdo con la información proporcionada por la representación diplomática y corroborada por las fuentes locales, estos tres individuos formaban parte de una misma familia. El Consulado General, liderado por el cónsul Camilo Louis, informó que su equipo se mantiene en contacto constante con los familiares de las víctimas para brindarles asistencia legal y acompañamiento en este momento de duelo.

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Causas y antecedentes del colapso

El edificio, ubicado en la calle Flatbush, contenía cuatro apartamentos en sus niveles superiores y un establecimiento comercial en la planta baja. La emergencia ocurrió cuando trabajadores realizaban excavaciones en el terreno vecino para construir un nuevo edificio desde cero. Las autoridades han abierto una investigación exhaustiva para determinar si las obras de excavación adyacentes afectaron directamente la estabilidad estructural de la edificación que finalmente colapsó sobre la zanja de construcción.

Los registros municipales revelan que, en abril, las autoridades ya habían ordenado la detención de los trabajos en el terreno contiguo debido a condiciones potencialmente peligrosas durante las labores de demolición. A pesar de esta orden previa, las actividades continuaron y la ciudad impuso una multa de US$10.000 por el incumplimiento de la norma. Actualmente, las investigaciones se centran en establecer las responsabilidades penales y civiles de las empresas de construcción y los responsables directos de las obras.

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Testimonio de un sobreviviente ecuatoriano

Un trabajador ecuatoriano que sobrevivió al incidente ha compartido su relato de cómo logró escapar y luego auxiliar a otros atrapados bajo los escombros. Su equipo no trabajaba dentro del inmueble que se derrumbó, sino en la excavación del lote adyacente. El hombre describe haber escuchado un sonido similar al de la madera quebrándose antes de que alguien gritara que la estructura caía. Él corrió para poner a salvo, pero el polvo denso y los escombros le impidieron orientarse inicialmente.

Al recuperar la visión y la capacidad respiratoria, regresó a la zona del desastre para ayudar. Encontró a varios compañeros de trabajo intentando rescatar a una madre y sus hijos. El trabajador ecuatoriano relató haber cargado a uno de los menores y llevarlo a un lugar seguro, donde el niño terminó llorando de forma natural mientras era abrazado. Posteriormente, entregó al niño a los bomberos para que continuaran con la atención médica especializada, describiendo la experiencia como muy difícil y lamentando la muerte de compañeros y vecinos atrapados.

Respuesta oficial y próximos pasos

El gobierno local ha asegurado que buscará establecer las responsabilidades por ocurrido con total rigor. La respuesta inmediata incluyó la movilización de numerosos bomberos y equipos de rescate especializados para trabajar en las escombres este jueves. La comunidad internacional y las autoridades consulares han coordinado esfuerzos para apoyar a los familiares de las víctimas colombianas mientras la investigación policial y judicial avanza hacia la determinación de culpables por negligencia o incumplimiento de normas de seguridad.