El IDRD confirma que El Gran Cantinazo de Techo se mudará al Parque Simón Bolívar el 15 de mayo de 2027 para asegurar el uso del estadio por clubes de fútbol.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte ( IDRD) anunció oficialmente el jueves 26 de noviembre de 2026 un cambio significativo en la agenda de eventos de la capital colombiana. La entidad confirmó que El Gran Cantinazo de Techo, un importante festival musical, ya no se celebrará en el Estadio Metropolitano de Techo como estaba planeado inicialmente.

Traslado del concierto al Parque Simón Bolívar

El evento musical, originalmente previsto para el 15 de mayo de 2027, ha sido reubicado en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Esta decisión no implica la cancelación del espectáculo, sino un cambio de sede estratégico para evitar interferencias con el calendario deportivo de la ciudad.

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Prioridad garantizada para el fútbol profesional

La medida busca asegurar que el escenario deportivo de Kennedy cumpla su función principal durante los primeros seis meses de 2027. El IDRD reafirmó su compromiso con el mantenimiento y la conservación de los recintos, priorizando las condiciones óptimas para el desarrollo de las competencias de fútbol.

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Impacto directo en clubes como Fortaleza y Bogotá FC

El Estadio Metropolitano de Techo es un nodo crucial para equipos como Fortaleza, Internacional de Bogotá, Bogotá FC y Tigres. Estos clubes utilizan habitualmente la instalación cuando El Campín no está disponible para la Liga BetPlay, lo que hace esencial proteger la integridad del terreno de juego.

Lineup artístico confirmado sin cambios en el evento

El festival mantendrá su programación con artistas como Espinoza Paz, Binomio de Oro de América, Alzate, Alex Manga, Los Internacionales Rayos de México, Miguel Morales y Rafael Santos. Los organizadores están pendientes de actualizar la logística de accesos para los asistentes con entradas previas.