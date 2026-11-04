IDU defiende intercambiador calle 13 ante críticas de Briceño por retrasos

El director del IDU, Orlando Molano, justifica el uso parcial del intercambiador de la carrera 50. Daniel Briceño cuestiona la utilidad y los retrasos en la troncal.

El proyecto de la troncal de la Calle 13 se ha convertido en el centro de un intenso debate público entre el representante a la Cámara, Daniel Briceño, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano. La confrontación surge debido a los retrasos en la construcción del intercambiador en la Carrera 50 y la decisión administrativa de aplazar los recursos necesarios para completar el corredor vial hacia el occidente de Bogotá. Mientras Briceño señala ineficiencias y posible desperdicio de fondos, Molano sostiene que la infraestructura tendrá utilidad operativa incluso sin la terminación simultánea de todos sus tramos.

Detalles del Proyecto y Estructura Vial

La intervención completa abarca 11,62 kilómetros de extensión, comenzando desde la Carrera 50 y terminando en el río Bogotá. Según explicó Orlando Molano en una entrevista reciente, el megaproyecto está dividido estratégicamente en cuatro lotes de ejecución. Los dos primeros lotes fueron contratados durante la administración de Claudia López, marcando el inicio de la obra. Sin embargo, los lotes tres y cuatro, que se extienden desde la avenida Boyacá a la altura de la Carrera 69 hasta el río Bogotá, permanecen sin adjudicar, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

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La estructura del intercambiador en la Carrera 50 está diseñada con tres niveles para optimizar el flujo vehicular. El tercer nivel está previsto para entrar en operación durante el segundo semestre de 2027, fecha que también incluye la finalización de la glorieta asociada. Esta planificación a largo plazo es fundamental para entender la posición del IDU, que argumenta que la infraestructura no depende exclusivamente de la prolongación total de la Calle 13 para comenzar a servir a la ciudad y reducir la congestión en zonas específicas.

Posiciones de las Partes en Conflicto

Daniel Briceño ha cuestionado firmemente la estrategia actual, argumentando que construir una estructura compleja sin las conexiones previstas podría resultar en un trancón en lugar de una solución. El legislador ha señalado demoras significativas, apuntando que el distribuidor vial acumula al menos un año de retraso respecto a los cronogramas originales. Además, Briceño ha criticado lo que denomina falta de planeación y lo que ha calificado como chirizanga en el manejo del proyecto, sugiriendo que la inversión no está justificada sin la resolución de la continuidad del corredor.

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Por su parte, Orlando Molano se ha encargado de defender la obra, explicando que las licitaciones de los lotes restantes fueron declaradas desiertas tres veces durante el año 2023. Esta situación administrativa ha dejado sin contratistas una parte crítica de la ampliación proyectada hacia el límite occidental de la capital. Molano enfatiza que la utilidad inmediata del intercambiador reside en su conexión directa con la avenida de Las Américas, una vía que ya opera y que permitirá aprovechar parte de la infraestructura mientras se adelantan los trabajos en los componentes pendientes.

Impacto Real y Próximos Pasos

El avance físico del intercambiador se sitúa actualmente en un 51 por ciento, aunque el proceso ha enfrentado complicaciones técnicas como la implosión de dos puentes vehiculares y la reprogramación de actividades. Los dos puentes del tercer nivel, que conectarán Las Américas con la obra, ya superan el 50 por ciento de avance. Molano aseguró que estas estructuras facilitarán el paso de vehículos particulares y de tráfico mixto, demostrando que la infraestructura puede funcionar de manera parcial y beneficiar a los usuarios antes de su completitud total.

Además del tráfico general, el intercambiador incluye un segundo nivel destinado exclusivamente a TransMilenio. Este nivel contará con ramales hacia Las Américas y la Calle 13, aprovechando la infraestructura existente de la red de buses y dejando prevista la integración con la continuación futura del corredor. La conexión para los buses está diseñada para mantener la fluidez del transporte público, independientemente de los retrasos en las obras civiles generales.

La contratación pendiente representa uno de los puntos más críticos, ya que la continuidad de la troncal permanece ligada a nuevos procesos de licitación. En un caso específico, el contratista de un contrato presentó una demanda porque la obra no le resultaba rentable, lo que llevó al IDU a solicitar la devolución de 18.000 millones de pesos entregados previamente. Ahora, la entidad espera abrir una nueva licitación para recuperar ese sector.

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Entre un contrato que debe volver a licitarse y otros dos sectores sin adjudicar, la situación financiera y logística del proyecto se mantiene compleja. Esa secuencia de eventos forma parte central de las críticas sobre los tiempos y la ejecución de la inversión prevista para la Calle 13. La comunidad debe observar cómo el IDU gestiona la apertura parcial del intercambiador y si logra resolver las licitaciones desiertas para garantizar la funcionalidad total del corredor vial prometido.