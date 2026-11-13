IDU entrega primer tramo corredor Séptima con obras en Usaquén

El IDU habilita la calzada occidental de la carrera Séptima en Usaquén tras 16 semanas. Avanza en espacio público y ciclorruta con apoyo de Fundación Santa Fe.

La Unidad de Infraestructura de Bogotá, dirigida por Orlando Molano, confirmó la finalización y habilitación inmediata del primer tramo del nuevo corredor de la carrera Séptima en la localidad de Usaquén. Este hito corresponde específicamente a la calzada occidental en sentido norte a sur, comprendida entre las calles 119 y 116, frente a la Fundación Santa Fe. La entrega de esta sección representa el cumplimiento de un compromiso estructural tras 16 semanas de labor intensa, consolidando una fase crítica de la transformación vial en la capital colombiana.

Detalles técnicos del corredor Séptima

La obra ejecutada por el IDU incluyó la construcción integral de redes de servicios públicos, la renovación del espacio público, la instalación de una ciclorruta y la definición de carriles mixtos junto con los carriles exclusivos de TransMilenio. Se habilitaron dos carriles vehiculares en la calzada occidental para el tráfico en dirección norte a sur, manteniendo simultáneamente dos carriles en la calzada oriental para el sentido sur a norte. Además, en la intersección de la calle 116 se conservó la habilitación del giro a la derecha para optimizar la fluidez del tráfico local y de paso.

Also read Asesinan a 'La Pocha' en Barranquilla: séptima mujer víctima de feminicidio en 2026

Coordinación con actores clave de la obra

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la metodología utilizada en esta sección busca acelerar los avances mediante una coordinación efectiva entre el sector público y privado. Galán señaló que esta estrategia de agilidad en los trámites y la ejecución es el modelo a replicar en toda la longitud de la obra de la Séptima y en otros proyectos urbanos de la ciudad. La visión es demostrar que la planificación conjunta permite superar barreras burocráticas y logísticas para mantener un ritmo constante de construcción.

Impacto en la Fundación Santa Fe

Orlando Molano, director del IDU, explicó que el primer frente de trabajo concluido incluye el espacio público terminado, la ciclorruta, los carriles mixtos y la vía por donde transitará TransMilenio. El proyecto se ejecutó mediante un trabajo de equipo que involucró al contratista, la interventoría, la Fundación Santa Fe y los vecinos de la zona. Molano reiteró que el equipo técnico y humano trabajó día y noche para cumplir la instrucción del alcalde y entregar este avance a la comunidad bogotana.

Advertisement

Garantía de acceso sanitario

Para acelerar la ejecución y mitigar el impacto en la salud, Bogotá articularon acciones con la Fundación Santa Fe para gestionar el cierre de carriles y espacios públicos. Esta coordinación fue vital para garantizar que pacientes y ambulancias mantuvieran acceso ininterrumpido a los servicios de salud. El Dr. Henry Mauricio Gallardo Lozano, director general de la Fundación Santa Fe, afirmó que la sincronización fue clave para informar a las autoridades sobre las necesidades críticas de flujo y estabilidad operativa dentro del hospital.

Avances en infraestructura y sostenibilidad

Las mejoras físicas se extienden más allá de la vía vehicular, incluyendo 2000 metros cuadrados de espacio público renovado con la instalación de 20 materas con nuevos alcaparros. Además, se actualizaron las redes hídricas húmedas y secas del sector y se construyó un muro de contención de 106 metros de largo, 1,65 metros de ancho y entre 1,52 y 1,78 metros de altura para asegurar la estabilidad del terreno y la durabilidad de la nueva vía.